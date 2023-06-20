Yerinde gözlem yapıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre heyet, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında, Girne Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında hayata geçirilen “Yeşil Şehirden Yeşil Adaya” isimli proje çerçevesinde adada bulunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sevda Usalp, Daire Başkanları ve Proje Koordinatörü ile Raportörlerinin yer aldığı heyetin ziyaretinde Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu. Ziyarette Gaziantep Büyükşehir Belediyesi heyetine ise Girne Belediyesi Dış İlişkiler Koordinatörü Fatih Akyol eşlik etti.

Proje kapsamında, Girne’deki Zeytinlik bölgesinde ekilen zeytin ağaçları ve zeytin hasadında kullanılması amacıyla hibe edilen araçlar ile ilgili gözlem yapan heyet, Özçınar’a da proje ile ilgili bilgi verdi.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunularak, anı fotoğrafı çekildi. Heyet ayrıca Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin binasını gezerek tarihi hakkında bilgi aldı.