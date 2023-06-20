Net mesaj verdi

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz meselesine de değinen Yılmaz, hidrokarbon kaynaklarının hakça ve adil paylaşımına dair tutumunda her zaman KKTC’nin yanında olduklarını belirtti.

Yılmaz, “Ülkemiz, hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını, hem de Kıbrıs adasının eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlıdır” dedi.

Birçok konu değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz temasları çerçevesinde dün ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir araya geldi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı konuşmada Kıbrıs Türkü’nün istikbali ve refahı için projelerin sürdürüleceğini söyleyerek, “Kıbrıs Türkü Türkiye Yüzyılında yıllardır bu topraklara reva görülen ambargoları birer birer yıkacak, dünyaya açılacaktır” ifadelerini kullandı. Kıbrıs’ta çözümün ancak adadaki gerçekler üzerine inşa edilebileceğini söyleyen Yılmaz, “Böyle bir çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacaktır” dedi. Yılmaz, “Türk tarafının sergilediği tüm yapıcılığa, iyi niyete rağmen, Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelen, tek taraflı eylemleri ise cevapsız bırakmamız söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tatar’la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve ortak gündemlerindeki meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Gönül birliğimiz sürecek

Yılmaz, 31 Mart’ta imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC’yi imar ve ihya etmek üzere gayretlerini hızlandıracaklarını ifade etti. KKTC’nin siyasi, askeri, ekonomik ve sosyolojik olarak çok daha ileri noktalara geleceğine inanç belirten Yılmaz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla Kıbrıs Türkünü desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmede Kıbrıs meselesinin yanı sıra, Doğu Akdeniz’deki durumun da ele alındığını dile getiren Yılmaz, “Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden biridir. Bu konudaki fikir ve gönül birliğimizi Cumhurbaşkanı Tatar ile bir kez daha teyit ettik.” dedi.

Hakça ve adil paylaşıma vurgu yaptı

KKTC’nin Anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nde de gözlemci statüsü elde etmesinin tanınma yolundaki gidişatın ayak sesleri olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü’nün hakkaniyet mücadelesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modelini savunmaya devam edeceğiz.

Bununla birlikte Doğu Akdeniz’de ülkemiz, hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını, hem de Kıbrıs adasının eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının hakça ve adil paylaşımına dair tutumunuzda her zaman yanınızdayız.”

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile KKTC’yi dışlamaya çalışanların hiçbir zaman başarılı olamayacağını söyleyen Yılmaz, kaynakları hakkaniyetli şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde paylaşmaya açık olduklarını belirtti.

Maraş’la ilgili çalışmalar sürecek

Yılmaz, “Ayrıca Maraş bölgesinin ekonomi, turizm ve sosyal hayata kazandırılması yönünde, mülk sahiplerinin haklarını gözeterek yürütülen çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz. Ortak hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki dönemde yine şevk ve heyecan ile birlikte çalışacağız.” dedi.



Denizi geçmişiz, derede boğulmayız inşallah

Yılmaz gelir gelmez Yeni Ercan Havalimanı’na ziyaret gerçekleştirdiklerini; buradaki ilerlemeyi ve tıkanıklıkları değerlendirdiklerini belirterek, Türkiye Ulaştırma Bakanı’nın ve teknik heyetinin de kendisiyle KKTC’ye geldiğini söyledi.

Yılmaz, yeni havalimanının 10 kat büyüyen kapasitesiyle hem ülkenin kalkınmasına hem de halkın hızlı hizmet almasına vesile olacağını kaydetti. Yılmaz, “Denizi geçmişiz derede boğulmayız inşallah” diyerek ufak tefek sorunların en kısa sürede çözüleceğini ve havaalanının açılacağını ifade etti.

“Orası KKTC’nin vitrini” diyen Yılmaz ülkeye gelen insanların ilk karşılaştığı yer olması itibariyle havalimanı binasının önemli olduğunu vurguladı.

Tatar: Mutluluk duyduk

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Cevdet Yılmaz’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirilmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Yılmaz'ın ekonomi alanındaki tecrübeleri ve görevlerine Kalkınma Bakanı olarak görevine değinen Tatar, KKTC’nin gelişip kalkınması ve sürdürülebilir ekonomi açısından bunun önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Başbakanı Üstel’le görüşme

Yılmaz, daha sonra Başbakanı Ünal Üstel’le görüştü.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’ye geldikleri andan itibaren Başbakan Üstel’in kendilerine ev sahipliği yaptığını belirtti. Yılmaz, Başbakan Üstel ve ekibine sıcak misafirperverlikleri için teşekkür etti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise, yeni atandığı görevi nedeniyle TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı kutlayarak, Yılmaz ve ekibiyle birlikte büyük işlere, büyük projelere imza atacaklarını kaydetti.

Töre’yle de görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi’nde Meclis Başkanı Töre ile bir araya geldi.

Liderlerin anıtlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC temasları kapsamında Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti

Yılmaz, ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi inşaatında incelemelerde de bulundu.

İncelemeleri sırasında Yılmaz’a, projeyi yürüten Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KKTC Ülke Müdürü Murat Kenkül bilgi verdi ve proje ile ilgili sunum yaptı.