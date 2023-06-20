Direğiyle birlikte sökerek götürdüler

Suna ERDEN

Güzelyurt bölgesinde, bugüne kadar benzeri görülmemiş bir hırsızlık olayı yaşandı. Üç ayrı bölgede Telekomünikasyon Dairesi’ne ait yer altı ve yer üstü telefon kablolarını sökerek götüren 3 zanlı mahkeme emriyle tutuklandı. Zanlıların, telefon direğini de olduğu yerden sökerek götürdüğü tespit edildi. Çalınan kabloların 189 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

Polisin başarılı operasyonu sonucunda ortaya çıkarılan bu olayla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan Mehmet Sasunlu, Muhammet Koca, Mervan Horoz ve suçla bağlantılı olduğu düşünülen Süleyman Güder mahkemeye çıkarılarak haklarında 4’er gün tutukluluk emri alındı.

Kablo hırsızları boş durmadı

Duruşmada olayı aktaran polis memuru Hasan Sönmez, 18-22 Mayıs tarihleri arasında Şahinler köyü civarında Güzelyurt Telefon Dairesine ait 33 bin TL değerindeki 170 metre uzunluğundaki yer altı kablosunun kesilerek çalındığını söyledi.

Polis memuru, 2-3 Haziran tarihleri arasında yine Şahinler köyü civarında daireye ait 90 bin 900 TL değerindeki telefon direkleri üzerinde monteli durumda bulunan 450 metre uzunluğundaki kabloların kesilerek çalındığını açıkladı.

Polis memuru, 10-12 Haziran tarihleri arasında ise Mevlevi’de bulunan telefon direklerinin üzerinde monteli üzerinde bulunan 66 bin 660 TL değerindeki 330 metre kablonun ve 2 bin 175 TL değerindeki telefon direğinin kesilerek çalındığını belirtti.

3’ü çaldı, biri aldı

Polis memuru, 3 ayrı tarihte meydana gelen hırsızlık vakalarıyla ilgili yapılan soruşturma sonucu Mehmet Sasunlu, Muhammet Koca ve Mervan Horoz ve suçla bağlantılı Süleyman Güder’in tutuklandığını söyledi.

Polis, kabloları Mehmet Sasunlu, Muhammet Koca ve Mervan Horoz’un çaldığını, Güder’in ise hırsızlık malları satın aldığını belirtti.

Polis, Güder’in Mehmet Sasunlu’dan 8 bin 925 TL karşılığında aldığı kablolardan bir kısmının aracında bulunduğunu ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.