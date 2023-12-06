Üreticiye güzel haber

Avrupa Komisyonu Genel Müdür Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gazetecilerle Brüksel’de bir araya gelerek Yeşil Hat tüzüğü, hellim ve iki toplumlu girişimler konularında açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesine göre; Kjartan Björnsson, Kıbrıs Türk helliminin 2024 yılı içerisinde Güney Kıbrıs üzerinden ihracatına başlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Habere göre Björnsson, Komisyon’un hedefinin, Kıbrıslı Türkler tarafından Menşe İsmi Korumalı Ürün (MİK) patentine uygun olarak üretilen hellimlerin Yeşil Hat tüzüğü çerçevesinde Güney Kıbrıs üzerinden ihraç edilmesine 2024 yılının haziran ayına kadar başlanması olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk toplumunun AB’ın sağlık kriterlerini başarılı bir şekilde benimsemesini ve bunun Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine katkıda bulunmasını umut ettiğini vurgulayan Björnsson, karşılıklı geçişler ve ticaretin artmasının yanı sıra, hellimin de özellikle bir umut mesajı olacağını savundu.

Björnsson, Kıbrıs Türk toplumunun, AB kriterlerini benimseme yetisi ve isteği olduğunu ve iki tarafın gazetecileri arasında iş birliğinin AB programları aracılığıyla arttırılmasının iyi bir fikir olduğunu vurgulayarak, yakın tarihte mütercim tercümanlar arasında yapılan iki toplumlu girişimin, siyasetin dışındaki teknik ve mesleki iş birliğinin iyi bir örneği olduğunu ifade etti.

Gazete, Björnsson’un konuşmasında, Komisyon’un Kıbrıslı Türklere yönelik destek programlarına ve güven yaratıcı önlemlere yaptığı katkılara geniş şekilde değindiğini belirtirken karşılıklı geçişler ile ticaret rakamlarını da dile getirdiğini yazdı.

Björnsson, 2022 yılında karşılıklı geçişlerin 5 milyon 800 bin olduğunu, aynı yıl Yeşil Hat Tüzüğü'nden yapılan ticaretin ise rekor bir artışla 14 milyon 600 bin Euro’ya ulaştığını söyledi.