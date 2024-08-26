‘Üzgünüm sevgili çocuklar’

Rum Dışişleri eski bakanlarından Erato Kozxaku Markulli, 1974’te EOKA-B terör örgütü mensuplarınca katledilen Muratağa ilkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabında kapak fotoğrafı yaptı ve yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

EOKA-B mensubu katillerin halen cezalandırılmadığına dikkat çeken Markulli “Bu devletin vatandaşı olarak bizler buna layık değiliz” dedi.

Markulli’nin paylaşımı şöyle:

“Maratha (Muratağa) ilköğretim okulu öğrencilerinin 1974 yılı sonundaki fotoğrafı. Bu fotoğraftaki tüm çocuklar (Esir olan öğretmenleri ve ailesiyle saklanan Şafak Nihat'ın öğrencisi hariç) 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA B suçluları tarafından öldürüldü. Şafak son sırada sağdan ikinci çocuk ve sonradan toplu mezarın yerini gösteren çocuk. Katiller daha iyi bilinse de, çıkacak hiç kimse adalete teslim edilmedi. Bu iğrenç suçlar için kimse cezalandırılmadı! Üzgünüm sevgili çocuklarım, tapılan masum yaratıklar, hayatınızın ipini ani ve vahşice kestiğim için. Bugün 56-57 yaşında olacaksın, belki de mutlu bir evliliğin var, çocuklu ve torunlu! Suçluları cezalandırmak için bugüne kadar hiçbir şey yapmayan devlet olarak ve bu devletin vatandaşı olarak layık değiliz!”