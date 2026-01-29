100 bin TL ödedi

Girne’de izinsiz bir şekilde emlakçılık yapan Rabih Bassam Hijazi şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, “Kayıt yapılmadan, belge ve yıllık izin alınmadan emlakçılık yapmak” suçundan yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, Emlakçılar Birliği tarafından yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, yürütülen soruşturmada, zanlının Girne’de Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir şirket üzerinden emlakçılık faaliyetleri yürüttüğünün tespit edildiğini kaydetti.

Polis, yapılan incelemelerde zanlının emlakçılık yapabilmek için gerekli olan yasal kayıt, belge ve yıllık izinlere sahip olmadığının belirlendiğini ifade etti.

Zanlının daha önce de aynı suçtan tutuklandığını ve o dosyanın teminata bağlandığını mahkemeye aktaran polis, bu durumun soruşturma kapsamında değerlendirildiğini söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, zanlının Lübnan ve Alman vatandaşı olduğunu kaydederek, uygun bir teminat talep ettiklerini ifade etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 750’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

