Bacağına sıkacaktım

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a bir iş insanını vurmak için gelen, saldırıyı düzenleyeceği noktalarda keşif yaparken silahıyla birlikte yakalanan 34 yaşındaki tetikçi Ozan Gülbahar, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen karar oturumunda çok pişman olduğunu ifade etti.

İstanbul’da yaşadığını, orada geçinmemin çok zor olduğunu ifade eden sanığın ifadesinde ise fotoğrafını gördüğü bir şahsın bacağına sıkmak için ülkeye geldiğini eğer onu bulamazsa iş yerini kurşunlayacağını söylediği açıklandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin Demirhan’da düzenlediği “Hayalet Zırhı Operasyonu”nda yakalanan Gülbahar hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 7 yıl hapse mahkum edildi.

Karardan önce sanık aleyhine getirilen davalardan itham edildi ve olgular aktarıldı.

İstanbul’da geçinmek zor

Mahkeme sanığa söz hakkı verdi. Sanık, “İstanbul’da geçinmek zor, aileme bakıyorum. Çok pişmanım, Türkiye’de hiçbir suça bulaşmadım” dedi.

Kararı açıklayan Yargıç, sanığın 19 Eylül 2025 tarihinde Demirhan bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından, Betmezoğlu Oto Galeri ve Kanal Motors civarında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yakalandığını belirtti. Yargıç, yapılan aramada, sanığın siyah sırt çantası içerisinde Beretta marka 7,65 mm tabanca ile tabancaya ait 7 adet fişek bulunduğunu aktardı.

Yargıç, sanığın gönüllü ifade verdiğini, tabanca ve mermileri ne şekilde ve nereden temin ettiğini izah ettiğini kaydetti.

Amacını açıkladı

Sanığın KKTC’ye geliş sebebini de anlattığını belirten Yargıç, ifadesinde, “Buraya gelme sebebim bana resmini attıkları, ismini bilmediğim adamın bacağına sıkmaktı. Onu bulamazsam galeriye ateş edecektim. Ancak bunları yapamadan polis beni aldı” dediğini aktardı.

Ağır ceza yargıcı, bu beyanların sanığın adaya geliş amacını açıkça ortaya koyduğunu ve suçun ciddiyetini gösterdiğini vurguladı.

Sanığın, yakalandığı ana kadar suç işleme iradesinden vazgeçmediğinin anlaşıldığını belirten Yargıç, emare olarak alınan tabancanın namlusunda sürülü halde bir mermi olmak üzere toplam 7 mermi tespit edilmesinin, silahın kullanıma hazır durumda olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Yargıç, turist sıfatıyla ülkeye giriş yapan bir kişinin bu tür bir suçlar işlemesinin, kamu düzeni ve güvenliği açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Toplum endişeli

Son dönemde silahlı saldırı ve tehdit olaylarının arttığına dikkat çeken Yargıç, bu tür suçların yaygınlaşmasının ceza takdirinde sanık aleyhine dikkate alındığını belirtti. Yargıç, artan vakalardan dolayı toplumda huzursuzluk ve endişe yaşandığını da söyledi.

Yargıç, sanığın sabıkasız oluşunu, ilk günden polise yardımcı olmasını, gönüllü ifade vermesini, aleyhine getirilen davaları kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı sağlamasını ve bakmakla yükümlü olduğu ailesinin bulunmasını lehine hafifletici unsurlar olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Ağır ceza yargıcı; tüm olgular, sanığın kişisel durumu ve hafifletici faktörler birlikte değerlendirildikten sonra, sanığın 7 yıl hapis cezasına mahkûm edildiğini açıkladı.