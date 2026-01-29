Uslan Varan

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir günde 3 kişiyi darp eden, birinin 3 kaburgasını, diğerinin ise göz taban kemiğini kıran Muhammed Kadir Varan hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “ev açma, mülke tecavüz, kasti hasar, vahim zarar ve darp” suçlarından yargılanan sanık, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararda sanığın şiddette meyilli olduğu, benzer suçlarından 10 sabıkası bulunduğu belirtildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 28 Eylül 2025’te Güzelyurt’ta S.T.’nin ikametgahına, kullanılmayan bir odanın açık penceresinden girerek konut dokunulmazlığını ihlal ettiğini söyledi.

Yargıç, sanığın evde bulunan S.T.’ye elleriyle yumruk atarak sol göz taban kemiğinin kırılmasına neden olduğunu kaydetti.

5 davadan yargılandı

Sanığın, “ev açma, mülke tecavüz, kasti hasar, vahim zarar ve darp “suçlarından itham edildiğini ve aleyhine getirilen tüm davaları kabul ettiğini belirten Yargıç, bu suçları, S.T.’nin kız arkadaşıyla görüşmesi nedeniyle işlediğini ifade etti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın soruşturma kapsamında poliste tutuklu kaldıktan sonra cezaevine gönderildiğini, geçmişte vahim zarar, bina açma, dükkân açma, geceleyin ev açma, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlarından çok 10 sabıkasının bulunduğunu vurguladı.

Ceza Yasası’nda vahim zarar suçunun 7 yıla, darp suçunun ise 3 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne dikkat çeken Yargıç, bu suçların ciddi ve yaygın suçlar arasında yer aldığını ifade etti.

Bir günde 3 kişiyi darp etti

Yargıç, sanığın işlediği suçların hem konut hem de kişi dokunulmazlığına karşı işlendiğini belirtti. Kişi dokunulmazlığı ile hayat ve vücut bütünlüğünün anayasal güvence altında olduğuna işaret eden Yargıç, sanığın eylemleriyle bu temel hakları ağır şekilde ihlal ettiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın misafir olarak gittiği evde bulunan bir kişinin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup yere düşürdükten sonra sırtına tekme vurarak 3 kaburga kemiğinin kırılmasına sebebiyet verdiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın yine başka bir kişiyi sol kolunu sıkarak, sağ eliyle ağzına yumruk vurarak, yere düşürüp kollarından tutup sürükleyerek ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Yargıç, gerek sabıkları gerekse karıştığı olaylara bakılarak sanığın şiddete meyilli olduğunun görüldüğünü ve bunun ceza takdirinde aleyhine değerlendirildiğini söyledi.

Toplum huzuru bozuluyor

Ağır ceza yargıcı; sanığın özür dilemesi, pişmanlık göstermesi, polise ilk andan itibaren suçlarını kabul ederek yardımcı olması, mahkemede suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı sağlaması, yaşı ve sağlık durumu gibi unsurları lehine hafifletici unsurlar olarak dikkate aldıklarını belirtti.

Yargıç, şiddet suçlarının toplum huzurunu bozduğunu bir kez daha vurgulayarak, sanığı 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

