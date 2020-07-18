Kız kardeşinin iki altın bileziğini çaldı

Suna ERDEN

Kız kardeşinin altın bileziklerini çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Nedim Özbek hakkındaki soruşturma tamamlandı. İfadesinde suçunu kabul edip, bilezikleri 9 bin 50 TL’ye sattığını ve parayı harcadığını itiraf eden zanlı 10 gün tutukluluğun ardından dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Nedim Özbek’in 2020 yılı Haziran -Temmuz ayları arasında Lefkoşa’da aynı evde kaldığı kız kardeşi Fatma Özbek'e ait ayarı ve gramajı bilinmeyen 2 adet burma bileziği çaldığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve bilezikleri 9 bin 50 TL’ye sattığını itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlının soruşturma amaçlı 10 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.