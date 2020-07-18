900 bin kefalet 45 bin nakit

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayan, araçtan havaya ateş açan Bülent Can Şen, Yusuf Can Gülsen, Cihan Öztekin ve Sıla Barkut dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep ederken, mahkeme geçmişte silahlı soygun başta olmak üzere birçok suça karışan Bülent Can Şen’i cezaevine gönderdi, diğer üç zanlıya ise ağır şartlar koydu.

Mahkeme, Yusuf Can Gülsen’ın 19 bin, Cihan Öztekin ve Sıla Barkut’un 13’er bin TL nakit teminat yatırmasına, üç zanlı için de 3’er kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Olay tekrar aktarıldı

Teminat duruşmasında olayı aktaran polis, kavga olayının 8 Temmuz tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da Abdi Çavuş Mahallesi üzerinde yaşandığını söyledi.

Polis, Bülent Can Şen, Yusuf Can Gülsen, Cihan Öztekin, Sıla Barkut’un bir grup oluşturup, Hüseyin Akar ile yanında bulunan Sinan Dilim ve Mehmet Alkış’ın kavga ettiklerini ifade etti.

Polis, çıkan kavgada Bülent Can Şen ve Yusuf Can Gülsen’in Hüseyin Akar’ı sol bacağından bir kez bıçakladığını aktardı.

Bülent Can Şen, Yusuf Can Gülsen, Cihan Öztekin ve Sıla Barkut’un kaçtığını söyleyen polis, 2 saat sonra kiralık araçla tekrar olay mahalline döndüklerini, arabanın içerisinde havaya bir el ateş ettiklerini açıkladı.

Polis, arabayla olay mahallinde turlayıp, havaya ateş açan dört zanlının kaçtığını, saat 02.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda tespit edildiklerini söyledi.

Soruşturma memuru, polis ekiplerinin zanlıları takibe alıp, Haspolat civarında durdurduğunu ve dördünü de gözaltına aldığını kaydetti.

Polis, araç içerisinde yapılan aramada metal boru, çeşitli boy ve ebatlarda dört adet bıçak, boş mermi kovanı ve 8 adet poşet içerisine sarılı uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlılardan Yusuf Can Gülsen’in Girne’de bulunan evinde arama yapıldığını ve bir miktar uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Polis, olayda kullanılan kiralık araçta bulunan takip cihazının incelendiğini, zanlıların havaya ateş açtıktan sonra Taşkent’e gittiklerinin belirlendiğini, söz konusu yerde 4 kez köpek ve detektörlerle tabancayı aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

Ağır şartlar konuldu

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini kaydeden polis, teminat talep ederken, zanlıların sabıka durumunu da mahkemeye sundu.

Polis, Bülent Can Şen’in ‘silahlı soygun’, ‘geceleyin ev açma’, ‘kasti hasar’, 2korkutmak amacıyla silah taşıma’, ‘ateşli silah tasarrufu’ suçlarından daha önce teminata bağlandığı bilgisini sundu.

Polis, kabarık bir suç geçmişi olan zanlı Can’ın tutuklu, Yusuf Can Gülsen, Cihan Öztekin ve Sıla Barkut’un ise tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, Yusuf Can Gülsen’ın 19 bin, Cihan Öztekin ve Sıla Barkut’un 13’er bin TL nakit teminat yatırmasına, üç zanlı için de üçer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Zanlı Şen’in ise tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderildi.