5 bin dolar alacaktı

Suna ERDEN

Para karşılığı Suriyeli mültecileri Kuzey Kıbrıs’a taşıyan 22 yaşındaki tekne kaptanı Mehmet Altınışık son işinde yakayı ele verdi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aktarılan olgulara göre; 5 bin dolar karşılığında Türkiye’nin Manavgat bölgesinden Suriye uyruklu 18 kişiyi alarak, Kuzey Kıbrıs’a doğru yola çıkan zanlı, Yeşilırmak kıyılarına yaklaştığında KKTC’deki su ortağı tarafından ‘gelme polis var’ diye uyarıldı. Zanlı bunun üzerine mültecileri Güney Kıbrıs sahiline bıraktı ve Türkiye’ye kaçmaya kalkıştı. KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilerek, yakalandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, kaptan Mehmet Altınışık’ın 2 Ekim 2021 tarihinde saat 04.50 sıralarında 5 bin dolar karşılığında Türkiye’nin Manavgat bölgesinden Suriye uyruklu 18 kişiyi alarak, Kuzey Kıbrıs’a doğru yola çıktığını söyledi. Polis, zanlının 7 metre uzunluğundaki tekneyle önce Yeşilırmak’ta kıyılarına yaklaştığını ancak daha sonra Suriye uyruklu 18 kişiyi Güney Kıbrıs’ta bulunan Pirgo kıyısına indirip Türkiye’ye dönmeye çalıştığı sırada KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilerek, alıkonulduğunu aktardı.

Polis, zanlının tutuklandığını, teknenin emare olarak aldığını ifade etti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis,

Yeşilırmak’ta kıyılarına geldiğinde suç ortağının bölgede polis olduğunu kendisine bildirdiğini, bu nedenle mültecileri Güney Kıbrıs sahiline bıraktığını itiraf ettiğini anlattı.

Polis, aranan bir zanlı ve mülteciler olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.