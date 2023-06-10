15 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da eski görev yeri olan Lala Mustafa Paşa Camii’ne girdikten sonra, güvenlik kamerasını devre dışı bırakarak, elektrik şalterini de indirdikten sonra, ayakkabı çekeceğiyle yardım kutusunu açarak içerisindeki paraları çaldığı belirtilen imam Hakan Akkoç hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 5 Mayıs ile 3 Haziran 2023 tarihleri arasında, toplam 16 kez eski görev yeri olan Lala Mustafa Paşa Camii’ne, anahtarla kapıyı açarak girdikten sonra güvenlik kamerasını devre dışı bıraktığını, elektrik şalterini de indirerek, ayakkabı çekeceği yardımıyla camide bulunan bağış kutusunu açtığını söyledi. Polis,

Polis, zanlının kutudan henüz miktarı tespit edilemeyen parayı sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının 5 yıl boyunca konu camide imam olarak görev yaptığını kaydeden polis, 5 Mayıs tarihinde tayininin çıkmasının ardından konu suçları işlediğinin fark edildiğini ve Din İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan şikayet üzerine gözaltına alındığını anlattı. Polis, zanlının, camiye 5 veya 6 kez girdiğini ve 7 bin TL civarı para çaldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlanmadığını ancak zanlının müdahale edemeyeceğini bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 100’er bin şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.