Hızlı test fiyatı 10 Euro

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakalarında gözlemlenen artış sebebiyle hastanelerde yatak sayısının kritik derecede azaldığı, pozitif vakalar sebebiyle başka ciddi hastalıkları olan kişilerin yatak bulunamadığı için evlerinde beklediği bildirildi.

Hızlı test fiyatının ise 10 Euro olarak belirlendiği ve bedava hizmetin sonlandırıldığı kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi: “Hastane Yatağı Savaşı – Sağlık Bakanı Dün Akşam Acil Toplantı Gerçekleştirdi” başlıkları altında verdiği haberinde, Korona virüs sebebiyle artış gösteren vaka sayısı yüzünden, kanser ve diğer ciddi hastalıkların tedavilerinde aksamalar meydana geldiğini yazdı.

Gazete, Rum “Hasta Birlikleri Federasyonu” Başkanı Marios Kulumas, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Korona vakaları sebebiyle Rum devlet hastanelerinde yatak sıkıntısının yaşandığı, kanser gibi ciddi hastalıkları olan kişilerin evlerinde bekletildikleri yönünde duyumlar aldıklarını söylediğini yazdı.

Kulumas, sorunun çözümü için kamu ve özel sektör hastanelerinin de katılacakları geniş bir toplantın geçekleştirilmesi için Rum Sağlık Bakanı’na çağrıda bulundu.

Gazete haberinin devamında, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın ilgili birimlerle dün akşam geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirerek yatak eksikliğinin giderilmesi konusunu ele aldığını belirtirken toplantının sonucuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer vermedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2021, 12:25