‘Corona’ paniği

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 22 bin 801 test yapıldı, 77'si yerel 90 pozitif vakaya rastlandı, 141 kişi taburcu edildi.

Güney Kıbrıs'ta ise 69 bin 464 test sonucunda bin 56 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, aralarında 35 yaşındaki bir kişinin de bulunduğu 5 hasta yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 3 kişi havayolu ile gelirken, 10 kişi önceden tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 21'i Lefkoşa, 30'u Girne, 12'si Gazimağusa, 6'sı Güzelyurt, 8'i İskele bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: K.kaymaklı-3, Gönyeli-6, Meriç-1,Taşkınköy-4, Alayköy-1,Yenişehir-3, Marmara-1,Ortaköy-1, Akıncılar-1.

Girne: Girne Merkez- 18, Karaoğlanoğlu-3, Alsancak-2, Çatalköy-2,Boğazköy-1, Ozanköy-1,Esentepe-1,Karaman-1,Dikmen-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-3,Karakol-1, Sakarya-2, Yeniboğaziçi-1, Gülseren-4, Baykal-1.

İskele: İskele Merkez-3, Yenierenköy-1, Sazlıköy-1, Bafra-1, Kumyalı-1, Büyükkonuk-1.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-2, Güneşköy-3, Bostancı-1.

Güneyde ürküten tablo

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 69 bin 464 test sonucunda bin 56 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, aralarında 35 yaşındaki bir kişinin de bulunduğu 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Toplam vaka sayısı 92 bin 252, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 390'a yükseldi. Tedavisi süren 228 hastadan 56'sının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin 35, 66, 77 ve 88 yaşlarında olan 4 erkek ile 92 yaşındaki bir kadın olduğu kaydedildi.