Yolculuk zehir oldu

Ömer KADİROĞLU

İngiltere’de yaşamlarını sürdüren Özarslan ailesi, Kıbrıs’a gelirken birçok sorun yaşadı. Bayramı geçirmek ve KKTC’deki evlerinin bakım onarımı için ülkeye gelme kararı alan Özarslan ailesi, İngiltere uçağı rötar yapınca Ercan’a gelecek uçağı kaçırdı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanında beklemek zorunda kaldı. Eşi, iki çocuğu, kayınvalidesi ve kayınpederi ile yola koyulan İbrahim Özarslan yaşananları Diyalog’a anlattı. Özarslan “Önce İstanbul’da suçlu muamelesi gördük. Daha sonra Ercan’a geldik, bileklik uygulamasının parasını önceden ödemiş olmamıza rağmen tekrar ücret almak istediler. Ödediğimizi kanıtlayınca bu kez de bize telefon sattılar. Yaşananlar bizim suçumuzmuş gibi bedel ödedik” dedi.

Gururumuz kırıldı

“Keşke bunları yaşamak yerine 14 gün karantinaya girseydim” diyen İbrahim Özarslan şunları anlattı:

İngiltere’den 2 saat rötarlı geldik, İstanbul’a indiğimizde Kıbrıs’a gidecek uçağın kalktığını söylediler. İlk önce bizden başka PCR testi istediler. Derdimizi anlattık ve onları vazgeçirdik. Bize İstanbul Havaalanı’nda kimse yardımcı olmadı. Daha sonra iki bizi otele götürdüler. Bizi tekrar almaya geleceklerini söylediler ve gideceğimiz saate kadar otelde kaldık. Yemeğimizi bile kendimiz ödemek zorunda kaldık. 600 TL yemek parası verdik. Pazartesi sabah saatlerinde de iki saat uykuyla kalktık ve havaalanında yeniden koşuşturma yaşadık. Adaya geldik ve Ercan Havaalanı’nda da koşuşturduk. Uçağın kaçması bizim suçumuz mu? Aynı uçakta bizim gibi gelen bazı insanlar İngiltere’ye geri döndü. Geçen yıl da salgın döneminde adaya gelmiştim ve doğrudan 14 gün karantinaya alınmıştım. Keşke bunları yaşamak yerine yine karantinaya alınsaydık. İstanbul’da suçlu muamelesi gördük. Ercan’a geldik bileklik uygulamasının parasını önceden ödemiş olmamıza rağmen tekrar ödeme almak istediler. Akıllı telefonum olmadığı için bileklik uygulaması için telefon almam gerektiği söylendi. Yaşananlar bizim suçumuzmuş gibi bedel ödedik. Bu yaşananlar nedeniyle gururumuz kırıldı.