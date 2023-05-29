Yargı korkusu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’te bulunan siyasi partilerin Sayıştay ve Yüksek Mahkeme denetimine takıldıklarını, yani mali hesaplarını veremedikleri için yasadaki cezalardan kendilerini muaf tutan bir af düzenlemesi yaptıklarını açıkladı.

Savcılığın DP’li bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda meclise yazı göndermesinin ardından gelişmeleri değerlendiren Özersay, “Meclis’teki siyasi partiler kendi kendilerine kıyak çekiyorlar, bu tam bir aymazlıktır ve siyasi çürümüşlüğün göstergesidir. Vatandaş yasaları ihlal edince ceza ödüyor bu siyasi partiler ise hükümet muhalefet el ele verip yasayı değişip kendi cezalarını silmeye kalkıyorlar, dünyanın başka hiçbir yerinde böyle şey olamaz” dedi.

Bu arada; iktidar ortaklarınca hazırlanan yasa değişikliğinin komiteden hızlıca geçtiği ve bugünkü genel kurul gündemine alındığı belirtildi.

Denetimden kaçıyorlar

Özersay, Meclis’te hem hükümette bulunan UBP-DP-YDP’nin hem de ana muhalefet CTP’nin oybirliği ile siyasal partilerin Sayıştay ve Yüksek Mahkeme tarafından denetlenmesini geriye dönük olacak şekilde değiştirme yoluna gitmek istediklerine dikkat çekti.

Özersay açıklamasında, Siyasal Partiler Yasası’nda ilgili komitede yapılan değişikliğin hem gayrimeşru hükümeti oluşturan UBP, DP ve YDP’nin hem de ana muhalefet partisi CTP’nin imzasıyla gündeme geldiğine dikkati çekerek, “Kasım 2015’te değiştirilen yasa ile siyasi partilerin çok daha etkili ve ciddi şekilde denetlenmelerine imkan sağlanmıştı ama bu yeni düzenlemeye göre hesaplarını tutmayan ve şimdi Sayıştay’a ve yargıya hesap veremeyen siyasi partiler bir değişiklik yapmaya çalışıyor. Buna göre Kasım 2015 öncesinde kurulmuş olan siyasi partiler yeni yasaya göre hesap vermek zorunda oldukları ilk döneme ilişkin olarak denetimden kendi kendilerini muaf tutuyorlar” ifadelerini kullandı.

Ayıplarını örtmeye çalışıyorlar

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay şunları belirtti:

“Bir süre önce Sayıştay tarafından yapılan çalışma sonucunda Meclis’teki siyasi partiler mali hesaplarını yasaya uygun olarak veremedikleri için yasada yer alan ceza hükümleri gündeme geldi. Bu partilerin yetkili konumda bulunan isimleri aynı zamanda milletvekili oldukları için Başsavcılığın bu isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için atması gerekti. Meselenin ciddiyeti o noktada fark edildi. Parti Genel Sekreterlerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları Başsavcılık tarafından gündeme getirilince apar topar yasayı değiştirme yoluna gittiler. Yani aslında kendi ayıplarını örtmek için yine birkaç gün içerisinde yasayı değiştirip kendileri için af çıkarma yoluna gittiler. Üstelik dikkat çeken şey bunun hem gayrimeşru hükümet ortağı UBP, DP ve YDP hem de CTP tarafından oybirliği ile yapılmasıdır. Yani ülkeyi hukukun üstünlüğü çerçevesinde yönetmesi gereken siyasi partiler, yürürlükteki yasaların etrafından dolaşmak için kendi kendilerine af çıkarıyorlar. Hukuk devleti açısından tam bir garabet söz konusundur, gerçek utanmaları gereken bir adım atıyorlar, gerçekten inanılır gibi değil.



Daha önce de aynısını yapmışlardı

Kudret Özersay, Meclis’te bulunan siyasi partilerin geçtiğimiz yıl yapılan belediye seçimlerinde de cinsiyet kotasını hatalı uyguladıkları için seçime katılma haklarını yitirdiklerini ancak bu cezadan muaf olabilmek ve seçime katılabilmek için bir gecede Meclis’te oybirliği ile yasa geçirdiklerini hatırlattı.

“Kendi mali hesabını veremeyenler ülkeyi nasıl iyi yönetecek?”

“Kendi mali hesaplarını yasalarda tarif edildiği şekilde veremeyen siyasi partiler ülkeyi nasıl yönetecek, devlette hesap verebilir bir iyi yönetimi nasıl sağlayacak? Birisi çıkıp bunu izah edebilir mi?” diye soran HP lideri Özersay, “Siyasi partiler bu yaptıklarıyla nasıl tehlikeli bir kapıyı açıyor olduklarının farkında mıdırlar acaba? Bu saatten sonra her şeyin bir yasa değiştirilerek yapılması mübah hale gelmektedir. Burada özellikle ana muhalefet partisi gayrimeşru dediği hükümetle nasıl bir etik dışı ilişki içerisine girdiğini görebiliyor mu acaba? Biz Halkın Partisi olarak ülkemiz ve bu ülke demokrasisi adına gerçekten çok üzgünüz, bunlar kabul edilebilir şeyler değildir” ifadelerini kullandı.