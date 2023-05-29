Küçük esnaf yok oldu

Esengül AYKAÇ

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Örgütlenme ve Sektör Birlikleri Başkanı Mahmut Kanber, 2020 yılından bu yana yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle binlerce küçük işletmenin yok olduğunu belirtti. TV 2020’de Güne Merhaba Programı’na katılan Kanber, son 3 yıllık süreçte işletmelerin ülke ekonomisi içerisindeki değişimine dair açıklamalarda bulundu.

Kanber, “2020 yılında ülkede yaklaşık küçük ve orta boy işletme oranı 15 bin civarındaydı. Bu süre zarfında toplam işletmelerin 9 bini piyasadan çıktı. Bunun 5 bine yakını küçük esnaftı, 4 bini de otelciler gurubuydu ve tekrar faaliyete girdi. Ayrıca küçük atölyelerin 5 bin tanesi 2022 yılından bugüne kadar yok oldu” dedi. Kanber, 2022 yılında ise bin 200 işletmenin kapandığını söyledi. Kanber, “Bin 200’ü kapandı, 500 işletme açılabildi. Geçmiş yıllara göre yaklaşık yüzde 60 daha eksiye açıldık. Kapanan işletmelerin son 3 yılda büyük bir kısmı 10 yıldır devlete vergisini, sigortasını ödeyen eski işletmelerdir. Çok üzücü” diye konuştu.

“Üretimde maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor”

Hükümetin et ile ilgili tavan fiyat belirleneceğine dair çalışma başlatılacağına dair açıklamalarını değerlendiren Kanber, şöyle devam etti:

“Ette bir üretim kapasitemiz var. Üretim kapasitesinde maliyetleri arttıran araçları hükümetin önüne koyması gerekiyor. Kullandığımız para birimi her gün eriyor. Hayvancıya veya yeme fiyat belirleyerek bir çözüm üretemezler. Bugün en etkin kullanılan para birim olan Sterlin karşılığında hesaplarsak 25 kat daha fazla fark olacaktır. Bu demek oluyor ki 25 kat değersiz para birimindeyiz. Üretimde maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. Düşük maliyetli üretimin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Daha sonrasında tüketiciye gidecek zinciri doğru denetlemek ve doğru planlanması lazım. Bu sayede fiyat artışı dengelenmiş olacak. Türkiye’de yapıldığı gibi popülizm için, halktan bir şey sağlamak için fiyatları bir noktada sabitlerseniz esnafla karşı karşıya geleceksiniz. Siz esnafın 320 liraya aldığı bir eti 360 liraya satarken hükümetin de 300 liraya satın derse aradaki farkı da ödeyecek misiniz? Kim verecek aradaki farkı?

Kanber, hükümetin alım gücünü arttırıp, üretim politikalarını geliştirmesi ve hayatı ucuzlatması gerektiğinden söz etti. Kanber, “Paranın miktar olarak büyümesi bizim alım gücümüzü arttırmıyor” diye konuştu.