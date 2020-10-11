Sen neymişsin be Corona

Ülkemizin tanınmış Üroloji Uzmanlarından Dr. Alper Sözüöz cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve pandemi dönemindeki durumla ilgili olarak Diyalog’a önemli açıklamalarda bulundu.

“Pandemi döneminde cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel problemlerde ne gibi değişimler saptadınız?” şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Sözüöz “İnsanlar korktuğu için cinsel kaçamaklarda ciddi azalmaların olduğunu görebiliyoruz” dedi.

Pandemi öncesine göre cinsel yollardan bulaşan hastalıklarla ilgili olarak doktora başvuranların sayısındaki azalmayı olumlu bulan Sözüöz “Bel soğukluğu, uçuk, siğil gibi sorunlardan kaynaklanan şikayetler, pandemi öncesindeki gibi değildir. Farkı görebiliyoruz. Bunun sebebi de Coronavirüs korkusudur” şeklinde konuştu.

Sözüöz, Funda Bedir’in diğer sorularını şöyle yanıtladı:

Soru: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar kimlerde görülür?

Yanıt: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar bayanda, erkekte ve her yaşta olabilir ama genellikle gençlerde daha sık görüyoruz. Bunun sebebi cinsel açıdan daha aktif olan kesimdir.

Soru: Ülkemizde görülme sıklığını geçmiş yıllara oranla artış oranını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Yanıt: Bizde maalesef net istatistiki bilgiler olmadığı için kanaatimce hem rakamsal hem de hastalık grubu olarak oldukça fazla artmıştır. Mesleğe ilk başladığım yıllarda genel olarak belsoğukluğu ve frengi iki hastalık görüyorduk. Günümüzde belki de 30-40 çeşit cinsel yolla bulaşabilen hastalık türü var ve ülkemizde de hasta kişi sayısı çok artmıştır. Ama tekrar ediyorum pandemi sürecinde bir azalma vardır.Soru: Artışın sebepleri nedir?Yanıt: Bütün dünya için ve tabiki bizim ülkemize özgü de farklı artış sebepleri vardır. Hastalıkların belirtisiz seyretmesi artış hızındaki en önemli faktördür. En başta belirtmemiz gerekiyor ki bu hastalıkların büyük bir çoğunluğu belirtisiz seyredebiliyor. Belsoğukluğunu ele alacak olursak; erkeklerde gürültülü patırtılı olmasına rağmen bayanlarda daha sessiz sinsi bir şekilde ilerleyebiliyor ve bu tip hastalıklar kronikleştiği zaman ya da azalsa bile tam geçmediği durumlarda yine belirtiler görülemiyor. Dolayısıyla hasta kişi virüsü bulaştırmaya devam ediyor. Bu gibi örnek verebileceğimiz cinsel yolla bulaşabilen daha bir çok hastalık sayabiliriz.Bir diğer önemli sebepte kişinin belirtileri tanımaması ya da belirtilerin az olması dolayısıyla önemsemeyip üzerinde durmamasıdır. Bu sebeple de yayılma hızlı bir şekilde devam eder.Tüm bunların dışında gerek ekonomik sebeple gerek utanma çekinme sebebiyle hasta doktora gitmez. Günümüzde çok sık gördüğümüz bir durumda kişinin eczaneden direkt kafasına göre ilaç alıp bilmeden kendi kendine veya tavsiye üzerine tedavi olma çabasıdır. Son olarak da korkusuzca ilişkide bulunabilenleri söyleyebiliriz.Tüm bunların dışında adaya özgü olarak da şunu söyleyebiliriz ki ülkemizin genç nüfusu oldukça fazladır. İster çalışma ister öğrenci olsun beraberinde hastalıkları getirebildiği gibi burada da kontrolsüz davranışlar sonrasında hastalıkların yayılma hızı artıyor.