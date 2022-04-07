Meclis kapısını zorladılar

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetince hazırlanan ‘Belediyeler değişiklik yasası’ üzerinde uzlaşı sağlanamadığı için toplamda 28 belediyenin 19’u bugünden itibaren genel greve gidiyor. BES ve DEV-İŞ’in aldığı genel grev kararına destek veren belediyelerin çalışanları bugünden itibaren çöpleri de toplamayacak.

Meclis’in ilgili komitesinde yasa tasarısının görüşülmesi sırasında dün çok sayıda belediye çalışanı eylem yaptı.

Meclis’e girmek isteyen belediye çalışanlarıyla polis arasında gerilim yaşanırken, belediye başkanları komite toplantısını yarıda terk ederek genel grev kararına destek belirtti.

Tepki büyüyor

Yerel yönetimler reformu kapsamında kapatılması planlanan belediyelerin çalışanları dün gergin bir eyleme imza attı.

Cumhuriyet Meclisi önünde Yeniboğaziçi ve Dikmen belediyelerinin geçen pazartesi günü başlattığı oturma eylemine dün Esentepe ve Serdarlı’da katıldı.

Meclis önünde büyük bir kalabalık oluşurken, belediye çalışanlarının öfkesi sokağa taştı.

Reforma karşı eylem yapan belediye çalışanları ve bölgeliler, iş araçlarının üzerine çıkarak pankart açtı.

Alanda "birlik mücadele dayanışma" sloganları atan eylemciler, alkışlarla hükümeti protesto etti. Eylemde sık sık "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

Kapıyı yıkmaya çalıştılar

Araçlı eylemde, bazı belediye çalışanları Meclis bahçe kapısını tekmeledi, yasa tasarılarını kornalar ve sloganlarla protesto etti.

Eylemciler Meclis önünü trafiğe kapatırken, bir grup eylemci Meclisin bahçe kapısını sökmeye çalıştı.

Demir kapıyı iterek sökmeye çalışan eylemcilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Eylemciler kapıyı ittirirken polis de engel olmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik kısa sürede sona erdi.

Tansiyon zaman zaman yükseldi

Ortalığın sakinleştikten sonra polis kapıya demir bariyer desteği koydu.

Bu sırada yine polis ile eylemciler arasında tansiyon yeniden yükseldi, kısa süreli itiş kalkış yaşandı.

“Ölmek var dönmek yok”, “Hükümet istifa”, “Birlik mücadele dayanışma” sloganları atan eylemciler, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na da seslendi.

Eylemciler yaptıkları anonsta Başbakan Faiz Sucuoğlu'na 10 dakika süre verdiklerini duyurdu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP'li milletvekilleri, Meclis önünde eylemcilerin yanına giderek, ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

CTP milletvekillerinin eylemcilerin yanına gelmesiyle birlikte eylemciler yeniden Meclis kapısını zorladı. Yine polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı.

Arka kapıdan içeri girmeye çalıştılar

Meclis önündeki polis ekiplerinin sayısı ikiye katlanırken, eylemciler, Meclisin arka kapısına gelerek, açmaya çalıştı. İçeriye girmek isteyen eylemciler ile polis arasında burada da gerginlik oldu.

Eylemciler, Meclis bahçesinde bulunan ambulansın arka kapıdan çıkmasına “araç içini görmek” şartıyla izin verdi. Ambulansın içerisine bakan eylemciler, kapının önünden çekildi ardından tekrardan yerine geldi.

Çevik Kuvvet Birlikleri de meclis önünde hazır bekletildi. Lefkoşa Polis Müdürü Ali Adalıer eylemcilerden, Meclis çalışanlarının evlerine gidebilmeleri için arka kapıyı açmalarını istedi.

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19 belediye grev yapacak

Belediye Reformu’nun görüşüldüğü komitede sendikaların talep ve önerilerinin ciddiye alınmaması üzerine BES ve DEV-İŞ örgütlü bulundukları 19 belediyede genel greve gidiyor.

19 belediyenin işçileri bugün saat 9.00’da Meclis önünde toplanacak. Greve katılacak belediyeler şunlar;

1-Lefkoşa Belediyesi

2-Girne Belediyesi

3-Gönyeli Belediyesi

4-Dikmen Belediyesi

5-Yeniboğaziçi Belediyesi

6-Mehmetçik Belediyesi

7-Büyükkonuk Belediyesi

8-Akdoğan Belediyesi

9-Geçitkale Belediyesi

10- Serdarlı Belediyesi

11-Akıncılara Belediyesi

12-Lefkoşa Belediyesi

13-Değirmenlik Belediyesi

14-Esentepe Belediyesi

15-Lefke Belediyesi

16-Lapta Belediyesi

17-Alsancak Belediyesi

18-Dipkarpaz Belediyesi

19-Yenierenköy Belediyesi.