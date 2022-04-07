Acemi hırsız

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta yapımı devam eden bir inşaattan 16 bin liralık demir çalan Mehmet Kavaz hem amacına ulaşamadı hem de yakalandı.

İnşattaki demirleri Pick-Up tipi aracının arkasına yükleyen zanlı tam oradan ayrılacağı zaman bekçiye yakalandı.

Paniğe kapılan zanlı aracını hızlı bir şekilde sürerek kaçtı ancak yüklediği demirlerin tümü yere savruldu.

Demirleri alamadan olay yerinden kaçan zanlı soluğu Güney Kıbrıs’ta aldı. Bir gün orada kalan zanlı geri döndüğü zaman Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma yapılan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Metehan’da yakalandı

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 31 Mart 2022 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam eden bir inşaatın şantiye alanı içerisinde muhafaza edilen ve toplam değerleri 16 bin TL olan, yarım ton 14’lük inşaat demirini kullanımında bulundurduğu araca yükleyerek çaldığını söyledi.

Polis, zanlının olay yerinden ayrılırken şantiye sorumlusu tarafından fark edildiğini, bu nedenle aracı hızlı bir şekilde sürdüğünü ve bu esnada inşaat demirlerinin şantiyenin çıkışındaki toprak yola döküldüğünü açıkladı.

Polis, zanlının 04.00 sıralarında ise Metehan Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptığını ifade etti. Polis, zanlının 1 Nisan tarihinde döndüğünü, ülkeye giriş yaparken Metehan’da yakalandığını ifade etti. Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini, askıda meselesi olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 3 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.