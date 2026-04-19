Yunanistan’dan gönderildi

Güney Kıbrıs’ta gümrük ve narkotik ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, Limasol’da bir depoda bulunan konteynerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Rum Narkotik Şube ekiplerinin, gümrük makamlarıyla iş birliği içinde geçtiğimiz gün yaptığı aramada, konteyner içerisinde çeşitli yasa dışı ürünlere rastlandığı bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, incelemelerde 150 karton kutu içerisinde yer alan 590 paket içinde CBN (Kannabinol) ve CBD (Kannabidiol) içerikli maddeler ile hintkeneviri bulunan 100 adet çikolata tespit edildi.

Söz konusu konteynerin Paskalya yortusu öncesinde Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a gönderildiği belirlenirken, olayla bağlantılı olarak Cannabinoid satışı yapan iş yerlerinin sahibi olan 58 yaşındaki bir şahsın tutuklandığı açıklandı.

