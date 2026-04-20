Panel düzenlenecek

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, şans oyunları sektörünün turizm ve ekonomideki yeri ile ilgili bir panel düzenliyor. Yapılan açıklamaya göre; bugün saat 17.30’da gerçekleştirilecek panelde, sektörün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm ekonomisine etkileri akademik ve sektörel boyutlarıyla ele alınacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, şans oyunları sektörünün ilk kez bir üniversite tarafından kapsamlı şekilde değerlendirileceği belirtilerek, panelin alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getireceği ifade edildi.

Panelde Doç. Dr. Nimet Harmancı, destinasyon marka değeri açısından şans oyunlarının potansiyeline ilişkin bir sunum yapacak. Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ayhan Sarıçiçek ise “Kuzey Kıbrıs’ta şans oyunları sektörünün geçmişi ve günümüz” başlıklı değerlendirmede bulunacak.

Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gürdal Büyükgüngör, sektörün yarattığı istihdam ve ekonomik katkılar üzerine bir sunum gerçekleştirecek. Merit Park Casino ve otel koordinatörü Selen Günay ise müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve misafir memnuniyetinin sektördeki önemine değinecek.

Panelde ayrıca iletişim ve dijital medya uzmanı Aziz Korkmaz, sanal bahis ve bu alandaki riskler üzerine bir sunum yapacak.

Rektör Vekili Prof. Dr. İsmet Esenyel’in moderatörlüğünü üstleneceği panelin, akademisyenler, öğrenciler ve halkın katılımına açık olduğu bildirildi. Üniversite yetkilileri, şans oyunları sektörünün ekonomik etkilerinin bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

