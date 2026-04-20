İlgiyle izlendi

İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, dün akşam, Girne Tiyatro Su’nun İskele AKM sahnesine taşıdığı "Kozalar" isimli oyunu ile devam etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; "Kozalar" oyunu, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu.

Oyunu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Sefa Kurukafa ile Hanife Demir’in yanı sıra İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ve oyuncuların yanı sıra tiyatro severler takip etti.

Sistemi sorgulamayan üç kadının iç dünyasının sahneye taşındığı oyunda; korku, suskunluk ve toplumsal sorumluluktan kaçış temaları üzerinden, bireyin kendi yarattığı “güvenli alan” içinde nasıl sıkıştığını izleyiciye anlatıldı.

Adalet Ağaoğlu’nun kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Girne Tiyatro Su Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik üstlenirken, Emine Gürçağ, Gülten Yüksel ve Özlem Akçal’ın sahneyi paylaştı.

Oyun bitiminde sahneye çıkan İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, teşekkür plaketini Girne Tiyatro Su Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik’e takdim etti.

Raskolnikov İskele’de perde diyecek

27 Mart’ta başlayan İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri 20 Mayıs’ta sona erecek.

Tiyatro Günleri 25 Nisan Cumartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında Pandomim, Eğitmen ve Oyuncu Mehmet Selin Sağdıç’ın sahnede oyunculuk ve beden dili konulu atölye çalışması ile devam edecek.

Aynı günün akşamı ise Ufuk Aydoğan’ın yazıp yönettiği Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun Raskolnikov isimli oyunu saat 20.00’de İskele AKM sahnesine taşınacak. İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri kapsamındaki tüm oyunlar ücretsiz izlenebilecek.