Milyonlarca Euro’luk vurgun

Rum Orman Dairesi’nden üç yetkilinin, yaz dönemlerinde orman yangınlarıyla mücadele amacıyla çıkılan ihaleleri yakın akrabalarına vererek, Rum Yönetimini milyonlarca Euro zarara soktuğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Onlarca Milyarlık Sözleşmelerle Aile Partisi Yaptılar” başlığıyla aktardığı haberine göre; Orman Dairesi’nin üç yetkilisi, 2017-2024 döneminde uçar yangın söndürme araçları kiralanması, bakım ve onarımı ile personeli konusunda yapılan hizmet alım satın ihalelerini anne ve kız gibi yakın akrabalarına verdiği ortaya çıktı.

Gazeteye göre, yetkililerin yakın akrabalarının sahibi, hissedarı, yöneticisi göründüğü şirketler ile yapılan sözleşmelerden sadece birinde, ihaleyi alan akraba şirketi 32 milyon Euro gelir elde etti.

Orman Dairesi yetkililerinden birinin, polisin araştırma yapmak için girdiği anda, annesine ait şirket binasının balkonundan atladığı, yapılan aramada söz konusu yetkili adına düzenlenmiş çekler bulunduğu kaydedildi.



