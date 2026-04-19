Türkiye ayakta

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı. Tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Umut Aktaş'ın ağabeyinin iddiaları da dosyaya girdi.

Altaş'ın ağabeyi, Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından cinsel istismara uğradığını ve hamile kaldığı için öldürdüğünü öne sürdü.

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku dosyasında soruşturma sürüyor. Şüphelilerden dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeden çıkarılarak cezaevine gönderildi.

Toplam 10 tutuklama

Soruşturma kapsamında toplam 10 şüpheli tutuklandı.

Tutukluların isimleri şöyle:

Doku'nun eski sevgili Zeinal Abakarov, Zeinal'ın eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Zeinal'ın annesi Cemile Yücer, Tunceli İl Özel İdare'de çalışan Erdoğan Elaldı, ihraç olan eski polis memuru Gökhan Ertok, Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu, Sonel ile bağlantılı Ferhat Güven, Altaş'ın babası ile annesi Celal-Nurşen Altaş, Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel.

Altaş'ın ağabeyiyle yapılan görüntülü görüşme dosyada

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ancak ABD'de olduğu tespit edilen şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyleri yeni iddialarda bulundu.

Altaş'ın ağabeyi S.A.’nın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, “Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım." diyerek iddialarını dile getirdi.

S.A., "Türkay demiş ki ‘Kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım’. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti.” ifadelerini kullandı.

S.A'nın savcıya verdiği ifade de benzer açıklamaları var. S.A.'nın ortaya çıkan ifadesinde, “‘Ben bir kızla birlikte oldum, hamile kaldı' demiş. Ben de Umut'un çok üstüne gittim, sürekli sorguladım. ‘Kız hamile mi kalmış?' dedim, ‘Evet' dedi. ‘Aldırmak istememiş mi?' dedim, ‘Evet' dedi. Hep kaçamak cevaplar veriyordu. Anlattığına göre Türkay, ‘Kız hamile kaldı, ben de kafasına sıktım' demiş. Bu ‘kafasına sıktım' ifadesini birkaç kez tekrar etti. Büyük ihtimalle tek bir mermi sıkmış.” dedi.

Mustafa Türkay Sonel'in "Birinin kafasına sıktım" dediği kişinin yüzde yüz Gülistan Doku olduğuna emin olduğunu ifade eden S.A., "Bu kızın Gülistan olma ihtimali nedir diye sorarsanız, bence yüzde yüz. Ben de istiyorum ki, eğer kardeşimin bu işte en ufak bir dahli varsa, o da ortaya çıksın." diye konuştu.

Eski Tunceli valisi gözaltında

Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapılırken soruşturma kapsamında Sonel, açığa alındı.

Elazığ'da gözaltına alınan Sonel, Erzurum'a götürüldü. Sonel’in işlemlerinin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olduğu ve soruşturmasının da Erzurum’da devam edeceği bildirildi.

Soruşturmada, Doku'nun tüm hastane kayıtlarının silindiği ortaya çıktı. Savcılık, hastane kayıtlarına ilişkin tespiti dosyaya "kesinlikle silinmiş" notuyla dahil etti.

Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa’da gözaltına alındı.

Dosyada yok edilen kayıtlarda "gebe, plan, kalp sesi" gibi başlıklar yer aldı. Başsavcılık, silinen kayıtların Doku'nun gebelik durumu ile ilgili olup olmadığını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili müfettiş görevlendirdi

Hastane kayıtlarının silinmesi dosyaya girdi

Soruşturmada, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş yaptığı kayıtların silindiği bilgileri dosyaya girdi.

Soruşturma kapsamında 7 Ocak 2020'de tutulan tutanakta, Doku'nun POLNET ile TEMBİS Sağlık Bilgileri Sorgulama kayıtlarında 31 Aralık 2019'da saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş kaydının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mart 2025'te bir firmaya bilgi ve belgelerin araştırılmasına yönelik yazıya verilen 16 Nisan 2025 tarihli cevapta, yeniden ve daha ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirildiği bildirildi.