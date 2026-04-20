‘Federasyon tezinin  bir karşılığı kalmadı’

Başbakan Ünal Üstel, Antalya Diplomasi Forumu'nda verilen mesajlar ve kurulan temasların, geleceğin şekillendirilmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti. Üstel, Antalya Diplomasi Forumu'nda Kıbrıs’ta artık federasyon tezinin bir karşılığı kalmadığının, çözümün ancak sahadaki iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğinin kabulü ile mümkün olabileceğinin bir kez daha vurgulandığını belirtti.

Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2026’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC Başbakanı olarak forum boyunca, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi kardeş ülkeler, TÜRKPA temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya gelerek verimli temaslar gerçekleştirdiklerini ifade eden Üstel, bu görüşmelerin, dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerinin güçlendirilmesine ve yeni iş birliklerinin önünün açılmasına somut katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı.

İki ayrı halk ve iki ayrı devlet

KKTC’nin buna benzer platformlarda güçlü şekilde yer alması, davet alması ve kabul görmesinin devletin görünürlüğü, bilinirliği ve uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi adına son derece önemli olduğunu söyleyen Başbakan Üstel, şunları kaydetti.

"150’den fazla ülkenin temsil edildiği bu büyük platform, Türkiye Cumhuriyeti’nin küresel diplomasi sahnesindeki etkin rolünü bir kez daha ortaya koymuştur. Antalya Diplomasi Forumu 2026, Türkiye’nin çok taraflı diplomasi kapasitesinin güçlü bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasında ortaya koyduğu vizyon ise son derece nettir. Özellikle Kıbrıs meselesine ilişkin verdiği mesajlar; tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta ve güçlüdür."

Antalya Diplomasi Forumu'nda Kıbrıs’ta artık federasyon tezlerinin bir karşılığı kalmadığı, çözümün ancak sahadaki iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğinin kabulü ile mümkün olabileceğinin bir kez daha vurgulandığını belirten Üstel, bu yaklaşımın, kararlılıkla savundukları iki devletli çözüm vizyonunun en üst düzeyde teyidi olduğunu söyledi.

Üstel, "Kıbrıs’ta iki halk vardır. Ve iki ayrı devlet gerçeği vardır .Bu gerçek kabul edilmeden kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm mümkün değildir .Bizler de egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden, sonuçsuz müzakere süreçlerinin parçası olmayacağımızı bir kez daha açıkça ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026, 10:21