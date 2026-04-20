Takvim işliyor

Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleriyle ilgili takvimin işlediği, Rum İçişleri Bakanlığının ise siyasi partilerle koordinasyonu ve prosedürleri hızlandırmaya yönelik adımlar attığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığında seçimlerin zaman takvimi ve kritik tarihlerle ilgili parti temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldığını yazan Alithia gazetesi, seçim takviminin hali hazırda belirlendiğini kaydetti.

Buna göre 23 Nisan’da, anayasanın öngördüğü üzere Rum meclisinin erken fesih kararı almasının beklendiğini yazan gazete, 24 Nisan’da ise Rum İçişleri Bakanlığı'nın seçimlerin gerçekleştirilmesine dair kararnamesinin resmi gazetede yayımlanacağını kaydetti.

Aynı gün yüksek seçim kurulu başkanı dahil olmak üzere yetkili seçim makamlarının atanacağını belirten gazete, adaylık başvurularının ise 6 Mayıs’ta yapılacağını belirtti.

Seçimlerin 24 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini, sandıklarının kapanmasının hemen ardından ise seçim merkezlerinde oy sayımına geçileceğini kaydeden gazete, resmi sonuçların aynı gece açıklanmasının beklendiğini ifade etti.

Seçilenlerin ilan edileceği törenin 25 Mayıs’ta Lefkoşa (Rum) Belediye Tiyatrosunda gerçekleştirileceğini de kaydeden gazete, oy kullanacak toplam seçmen sayısına yer vermezken, son yapılan değerlendirmede 10 bin 031 kayıt başvurusu yapıldığını ifade etti.

Seçimlerde yaklaşık bin 200 seçim merkezi faaliyet göstereceğini de ifade eden gazete, seçim merkezlerinde 5 bin 300 memur ile bin 200 civarında polisin görev yapacağını da ekledi.