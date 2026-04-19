Uyanık Beha

Güzelyurt-Kalkanlı Anayolu üzerinde faaliyet gösteren petrol istasyonuna giden Beha K'nin (E-59), 5 Nisan tarihinde aldığı akaryakıta karşılık sahte 100 Amerikan Doları nakit parayı görevliye vererek tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Tutuklanan zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Beha K.’nin, bin 400 TL tutarındaki akaryakıta karşılık verdiği sahte 100 Amerikan Doları için 3 bin TL para üstü alarak sahtekarlıkla mal ve kredi temin ettiği belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlınıne aracı ile ikametgahında yapılan aramada sahte Türk Lirası, euro ve Amerikan Doları ele geçirildi.

Bu arada Polis Basın Subaylığı, sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğu uyarısında bulundu ve tespit edilen paraların seri numaralarını paylaştı.

3 bin TL para üstü aldı

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 5 Nisan 2026 tarihinde saat 20.25 sıralarında Güzelyurt-Kalkanlı Yolu üzerinde faaliyet gösteren Kalkanlı Petrol isimli akaryakıt istasyonunda meydana geldiğini aktardı.

Polis, zanlının kullanımında bulunan HS 917 plakalı araç ile söz konusu istasyona gittiğini, araca bin 400 TL tutarında yakıt temin ettiğini ve ödeme sırasında tasarrufunda bulundurduğu sahte 100 Amerikan Doları’nı pompacıya verdiğini belirtti.

Polis, zanlının bu şekilde 3 bin TL para üstü alarak sahtekarlıkla mal ve kredi temin ettiğini ve konu sahte parayı tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, olayın 17 Nisan 2026 tarihinde yetkililere bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, söz konusu sahte paranın emare olarak alındığını ifade etti.

Yapılan araştırmalar sonucu zanlının Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, zanlının kullanımındaki HS 917 plakalı araçta yapılan aramada, torpido gözünde bulunan cüzdan içerisinde sahte olduğu değerlendirilen 2 adet 100 Amerikan Doları ile 3 adet bir Amerikan Doları daha bulunduğunu belirtti.

Zanlının ikametgahında da arama yapıldığını ifade eden polis, üzerlerinde “geçersiz” ibaresi bulunan 5 adet 200 Euro, 2 adet 100 Euro, 3 adet bir Amerikan Doları ile birlikte 33 adet 50 TL, 10 adet 20 TL, 11 adet 10 TL ve 10 adet 5 TL sahte paranın tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanmasının ardından soruşturmanın başlatıldığını, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Sahte paralar oyun için

Mahkemede söz alan zanlı ise savunmasında, söz konusu parayı kimden temin ettiğini polise söylediğini, ikametgahında bulunan paraların ise Monopoly oyununda kullanılan sahte paralardan ibaret olduğunu iddia etti.

Mahkeme, yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken deliller bulunduğunu dikkate alarak zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis uyarıda bulundu

Polis Basın Subaylığı, sahte paraların daha önceden piyasaya sürülmüş olabileceği ihtimaline dikkat çekerek, uyarıda bulundu ve tespit edilen sahte banknotların seri numaralarını kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada, sahte 5 TL banknotların bir adet A021734198 ve 9 adet A001181502 seri numaralarını taşıdığı belirtildi. Sahte 10 TL banknotların ise 11 adet A002045468 seri numaralı olduğu kaydedildi.

Sahte 20 TL banknotların 4 adet B285853893 ve 6 adet A002014846 seri numaralarına sahip olduğu ifade edilirken, sahte 50 TL banknotların ise 33 adet B518757692 seri numaralı olduğu açıklandı.

Sahte bir Amerikan Doları banknotların bir adet F01089114M, bir adet G95649744I ve 2 adet ZX08972325 seri numaralarını taşıdığı, sahte 100 Amerikan Doları banknotların ise bir adet PB84562426A ve 2 adet ZX08972325D seri numaralı olduğu bildirildi.

Ayrıca sahte 100 Euro banknotların 2 adet X00370885673, sahte 200 Euro banknotların ise 5 adet X00935089733 seri numaralarına sahip olduğu belirtildi.

Polis, ellerinde belirtilen seri numaralarıyla başlayan Türk Lirası, euro ve Amerikan Doları cinsi para bulunduran banka, döviz şirketi, finans kuruluşu, market ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, para alım-satımı ve değişimi yapan kişi ve kurumların gerekli hassasiyeti göstermeleri, şüpheli görülen kişilerin ise en yakın polis merkezine bildirilmesi çağrısında bulunuldu.