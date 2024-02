Yunanlı general cesaret verdi

Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) 14’üncü dönem kadın “Sözleşmeli” (profesyonel) askerleri Larnaka Eğitim Kampı’nda düzenlenen törenle yemin etti. Törende konuşan RMMO Komutanı Korgeneral Yorgos Cicikostas “Kıbrıs’ın orduları yok ama az sayıda ve seçkin çocukları var” dedi.

Alithia’nın haberine göre RMMO’nun, “bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü sağlama” görevi ile Güney Kıbrıs’ın “sert gücü” olduğunu belirten Cicikostas, Türkiye’yi “saldırganlıkla” suçladı, RMMO’nun “gün be gün yoğunlaşan bu saldırganlık ve Türk askeri tehdidini yönetme görevi” yanında, bölgede oluşan kendine özgü güvenlik durumunu göğüslemek zorunda olduğunu savundu.

Cicikostas RMMO’nun “hükümranlık alanı içinde ve dışında, bütün düzeylerde, aldığı her görevi başarıyla yerine getirebileceğini fiilen gösterdiğini” de söyledi ve RMMO’nun silah sistemleriyle güçlendirilme çabalarının sürdüğünü ancak savaş alanında başarı ve zaferin esas unsurunun insan olduğunu belirtti.

“Kıbrıs’ın çocukları var. Kıbrıs’ımızın orduları yok, az ve seçkin çocukları var” ifadelerini kullanan Cicikostas “Helenler, ulus olarak hiç çok olmadık. Dolayısıyla rakibin sayısal üstünlüğü karşısında biz her zaman niteliksel üstünlüğümüzle öne çıkarız” ifadelerini kullandı.

Cicikostas, RMMO’nun profesyonel askerlik uygulamasına başladığı 7 yıllık süreç içerisinde profesyonel askerliğin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışma şartları, maaş düzenlemeleri ile ilgili önlemler alarak mesleği cazip hale getirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.