Tümü Nijeryalı 

Güzelyurt’ta Cürümleri Önleme Şubesi (ÇÖŞ) ile trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolünde durdurulan araçta az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis, araçta bulunan Nijeryalı Naif Osama İbrahim, Awab Musa İbrahim Brima, Mustafa Bashir Hamid Muhammed Ve Abubaker Fathi Hassan Obaid’i tutuklayarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 2 Şubat 2024 tarihinde saat 16.40 sıralarında Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı 2. Selim Yurtları önünde Trafik ve CÖŞ ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan EG 252 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada aracın şoför koltuğunun altında şeffaf renk bantla sarılı 100 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlıların akabinde suçüstü tutuklandıklarını ancak uyuşturucuyla ilgili hiçbir izahatta bulunmadıklarını söyledi. Polis memuru, maddenin tahlile gönderileceğini ayrıca zanlıların ülkedeki statülerinin araştırılacağını belirterek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

