251’i hızlı sürdü

Ülke genelindeki önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 405 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Kontrollerde 4 sürücü tutuklandı ve 48 araç da trafikten men edildi.

Polisten yapılan açıklamada, trafik denetimleri sonucu toplam 2 bin 106 araç sürücüsünün kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada şu bilgi paylaşıldı:

“251’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 34’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 54’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 32’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 405 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklandı ve 48 araç ise trafikten men edildi.”