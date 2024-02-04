Hafta sonu bereketi

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’da dün hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Güney Kıbrıs’tan gelerek, Lokmacı Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçen Rum ve turistler çarşıyı doldurdu. Kimisi çarşıda alışveriş yaptı, kimisi Büyük Han’da vakit geçirdi. Kuzeyde 6 Euro’ya döner ve kebap alabilen turistler restoranları da doldurdu. Lokmacı kapısında yoğun geliş-gidişlerden dolayı insan kuyruğu oluştu. Arasta esnafı, güneyden gelen turistler sayesinde ayakta kaldıklarını ifade ederken, sınır kapılarından yaşanan yoğunluğa çare üretilmesini talep etti.



