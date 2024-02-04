Dikkatsiz sürücü felakete yol açtı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, İnönü kavşağında önceki gün saat 16.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Melek Süleymanoğulları, yoğun bakım servisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından tutuklanan Havva Uluslular dün mahkemeye çıkarıldı. Sürücünün hem “dur ve yol ver” levhasına riayet etmediğini hem de anayola dikkatsiz giriş yaptığı belirtildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Kaza, Havva Ulusular isimli 40 yaşındaki sürücünün, yönetimindeki HH 602 plakalı araçla Nergisli istikametinden gelerek, anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden Lefkoşa-Anayoluna çıkması ve Kemal Süleymanoğulları yönetimindeki VR 476 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu, VR 476 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melek Süleymanoğulları, yine aynı araçta yolcu 54 yaşındaki Melek Süleymanoğulları ile HH 602 plakalı araç sürücüsü Havva Ulusular yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Melek Süleymanoğulları, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisine kaldırılsa da, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 22.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Havva Ulusular tutuklandı

Kazada kusurlu olduğu ileri sürülen araç sürücüsü Havva Ulusular dün Gazimağusa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis, sürücünün seyrettiği yol üzerinde bulunan İnönü kontrollü yol kavşağına geldiğinde “dur ve yol ver” levhasına riayet etmediğini açıkladı. Polis, ayrıca diğer araçlara öncelik hakkı vermeyen sürücünün Gazimağusa - Lefkoşa Anayoluna giriş yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, Melek Süleymanoğulları’na otopsi yapılacağını belirten polis, diğer araç sürücüsünün de hızının araştırılacağını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Foto: Ölümlü kaza, Havva Ulusular tutuklandı.

