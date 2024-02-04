Hüseyin ÇİÇEK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı Özel Temsilci Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya gelerek iki liderle ikişer kez görüşmesi sonrasında müzakerelerin yeniden başlayacağı yönündeki haberleri değerlendiren Gazimağusa’daki güney göçmenleri “çözüm olacağına pek inanmıyoruz ama bu temasların sonuçlarını bekliyoruz” dedi.

Kıbrıs’ta en önemli sorunun mülkiyet olduğunu belirten güney göçmenlerinin büyük bir çoğunluğu,

çözüm olsa dahi eski mülklerine dönmek istemediklerini söyledi. Diyalog muhabirine konuşan göçmenler “mülkiyet konusunun uzun yıllar içinde çözüleceğine inanmıyoruz” şeklinde konuştu.



Ne dediler?

Şenol Yükselen

“1974 yılından önce Baf’ın Görmeli köyünde kalıyordum. Olası bir anlaşmada orada bıraktığım malıma geri dönerim ancak bu mülkiyet sorunu burada çözülebilecek bir iş değil. Ben orda 2 evimi ve bir sürü arsamı bıraktım, burada karşılık olarak sadece bir ev aldım. O yüzden bu mülkiyet sorunu çözülebilecek bir durum değildir.”

Necip Kahır

“Ben Baflı’yım, 1974 yılında savaştan önce Limasol’da kalıyordum, olası bir anlaşma durumunda, malıma mülküme geri dönmeyi isterdim. Ancak bu sorun özellikle mülkiyet sorunu çok uzun zaman da çözüleceğe benzemiyor.”

Seydali Haksever

“Ben 1974’ten önce Baf kasabasında yaşıyordum, olası bir anlaşma durumunda orada kalan mülküme geri döner miyim bilmiyorum, o zamanki şartlara bağlı olur, şu an için kesin bir şey diyemem. Bu sorunun zaten kısa bir sürede çözülebileceğine inanmıyorum.”

Mehmet Elbruzdağ

“ 1974 yılından önce güneyde, Yelovası köyünde kalıyordum, anlaşma olsa da, malına dön deseler de ben bu saatten sonra güneye geri dönmem, zaten bu mülkiyet sorunu da Avrupa isterse çözülür, o yüzden ben çözülebileceğine de inanmıyorum.”

Ekrem Yapıcı

“ 1974 yılından önce Baf’ta yaşıyordum, bir anlaşma durumunda tabii ki malıma- mülküme geri dönerek sahip çıkardım, ancak bu iş bana göre çözülemez. Amerika isterse ancak, o da istemediği için ne mülkiyet ne de Kıbrıs sorunu çözülmez.”

Fevzi Gıral

“ 1974 yılından önce Baf’ta kalıyordum, olası bir anlaşmada güneye geri gitme gibi bir düşüncem yok, zaten ne mülkiyet sorununun ne Kıbrıs sorununun çözüleceğini de sanmam.”

Hüseyin Çaka

“1974 yılından önce Baf’ta kalıyordum, bir anlaşma olması halinde ben oradaki malıma geri dönmeyi düşünmüyorum. Mülkiyet sorununun da çözülebileceğine ihtimal bile vermiyorum zaten.”

Altan Gazinocu

“1974 yılından önce Baf’ta kalıyordum olası bir anlaşmada malıma mülküme geri dönerek sahip çıkardım. Bence bu sorun çözülmez çünkü ne bizimkilerde, ne de Rumlarda en ufak bir niyet yok, o yüzden kendimizi kandırmayalım, bu sorun çözülmez.”

İlker Gazinocu

“Baf’ın Aksilu köyünde kalıyordum, şu an oradaki evim harabe halinde, evimi tadil edip içerisinde yaşanılabilir hale getirirlerse tabii ki geri dönmeyi düşünürüm. Bence bu sorun zaten çözülmez, iki tarafta da niyet yok ki nasıl çözülsün.”