Kritik ziyaret

Rum medyası hafta başında Ada’ya gelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın hafta içerisinde gerçekleştirdiği temaslarda kendisine “sadece sivil toplumdan işittiklerinin cesaret verdiğine”, sivil toplumla temaslarını bugün de sürdüreceğine dikkat çekti .

Fileleftheros “Gözler Ankara’da” başlıklı haberinde Holguin’in Ankara ziyaretinin ve orada Türk yetkililerle yapacağı temasların Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin süreci açısından “belirleyici ve barometre olacağını” yazdı.

Gazete Holguin’in Ankara’ya yarın gideceğini, bir dizi temasta bulunacağını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilip edilmeyeceğinin bilinmediğini, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le de görüşeceği Atina, Josep Borrell’le de görüşeceği Brüksel ve Londra görüşmelerinin de önemli görüldüğüne işaret etti.

Görüşmeler yapıcı oldu

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Hirstodulidis, Holguin’le temasların çok yapıcı geçtiğini söyledi. Letimbiotis “Başkan Sayın Holguin’in müzakerelerin koptuğu yerden yeniden başlama ön şartlarının oluşması için harcadığı çabaları çok takdir ediyor. Sayın Holguin’in, yapacağı temasların ardından Kıbrıs’a yapacağı bir sonraki ziyareti bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin ilgili sorusu üzerine Holguin’in Ankara’da kimlerle görüşeceğini BM’nin açıklaması gereken bir şey olduğunu söyleyen Letimbiotis, Rum Yönetiminin, Holguin ile görüştükten sonra daha mı iyimser olduğu sorusuna karşılık bu ilk görüşmelerinin Ada’da öğrenme görüşmeleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ankara, Atina ve Brüksel’de önemli görüşmeler yapacak ve Kıbrıs’a dönüşünü bekliyoruz. O zaman artık müzakerelerin yeniden başlaması için bundan sonra atılacak adımlar görüşülecek.”

“Holguin çok doğru yolda”

Haravgi gazetesi “Başkan: Kişisel Temsilci Çok Doğru Yolda… Holguin Mesajlarını Yunanistan’a, Türkiye’ye, İngiltere’ye, Brüksel’e ve ABD’ye Götürecek” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Holguin ile görüşmelerini değerlendirirken “Sayın Holguin ile görüşmelerimiz özlü. Usul konularına, öz konularına, anlaşmazlık olan konulara ve bunların nasıl göğüslenebileceğine dokunuyoruz. Görüşmeler özlü, çok özlü” dediğini yazdı.

Habere göre; Limasol’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Hristodulidis “Öze dair konuları görüştük, kişisel temsilcinin çok iyi bir yolda olduğunu ve yegane hedef olan: müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlaması hedefine yardımcı olabileceğini düşünüyorum” dedi.