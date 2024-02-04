Cesur itiraf

Güzelyurt’ta park halindeki araçtan bin Euro ve 220 Sterlin çaldığı belirtilen iki kişiden biri olan Mehmet Topaloğluları önceki gün tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün Lefkoşa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının hırsızlık suçunu Hasan Yalınayak ile birlikte işlediği açıklandı.

Hasan Yalınayak’ın Güzelyurt’ta tutuklu olduğu açıklanırken, zanlı Topaloğulları mahkemede yaptığı savunmada hırsızlık suçunu inkar ederken, uyuşturucu sattığını itiraf etti.

Duruşmada detayları aktaran polis, 25 Ocak 2024 tarihinde Güzelyurt'ta Şht. Sadi Güler Sokak üzerinde park halinde bulunan B.B.’ye ait araç içerisinde bulunan çantadan bin Euro ve 220 Sterlin nakit paranın çalındığı yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, başlatılan soruşturma kapsamında bölgede bulunan kamera görüntülerinin incelendiğini, çantayı zanlı Mehmet Topaloğluları ve Hasan Yalınayak’ın birlikte çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlıların tespit edilmesi üzerine mahkemeden tutuklama emri temin edildiğini aktardı.

Zanlı Yalınayak’ın 1 Şubat 2024 tarihinde Gazimağusa’da tespit dilerek tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde suçu Mehmet Topaloğluları ile birlikte işlediğini itiraf ettiğini aktardı. Polis zanlı Mehmet Topaloğluları’nın ise önceki gün Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru, çalınan paraların henüz bulunmadığını, aranan emareler olduğunu ifade ederek, zanlının

2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Uyuşturucu sattım, parasını aldım

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı, Hasan Yalınayak’ın hırsızlık yaptığını, kendisinin sonradan olay yerine gittiğini iddia etti.

Zanlı, Yalınayak’a uyuşturucu sattığını, bu nedenle kendisine 3 bin TL ödeme yaptığını da mahkemede beyan etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verirken, Yalınayak’ın Güzelyurt’ta tutuklu olduğu belirtildi.

