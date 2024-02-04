Hoparlörün içine sakladı

Güney Kıbrıs’tan aldığı uyuşturucu maddeyi ülkeye sokmaya çalışan Ahmet Kayıplar, Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandı.

Hakkında uyuşturucu madde ithali suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 250 gram hintkenevirini aracının bagajındaki hoparlör kabinine gizlediği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 2 Şubat 2024 tarihinde saat 19.20 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan giriş yapan zanlının aracına ve üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, narkotik ekipleri tarafından DD 135 plakalı araç içerisinde yapılan aramada, bagaj kısmındaki hoparlör kabini içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis zanlının tutuklanmasının ardından itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis memuru, Uyuşturucu maddenin tahlile gönderileceğini, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, ayrıca maddeyi zanlının kimin aracılığı ve kim için aldığının araştırılacağını belirterek, 3 tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz olan zanlı pişman olduğunu mahkemede beyan etti.

Mahkeme, hakkında uyuşturucu madde ithali suçundan soruşturma başlatılan zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024, 04:31