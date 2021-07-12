Özelden hizmet alınıyor

Test merkezlerinde yaşanan sorunlar Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel,

aşı, hızlı test ve PCR merkezlerinin arttırılması için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

“Sağlık Bakanlığı pandemi ile mücadelede tüm imkan ve kabiliyetlerini zorlayarak hizmetlerine devam etmektedir” diyen Üstel, son günlerde artan vaka sayılarının gerektirdiği yeni tedbirler uyarınca istenen hızlı antijen ve PCR testlerinin yapıldığı merkezlerde görülen yığılmalara ilişkin bir takım iyileştirme ve önlemler alındığını kaydetti.

Bakanlık Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Üstel, 7 Haziran’dan beri, yığılmaların önüne geçilmesi için kendilerine müracaat eden 45 laboratuvardan hizmet aldıklarını belirtti.

Yapılması gerekenler

Daha önce de kamuoyuna duyurdukları gibi Sağlık Bakanlığı'nın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda Covid-19 antijen testlerinin ücretsiz yapıldığını hatırlatan Ünal Üstel, şu bilgileri verdi:

“Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı Antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlanmaktadır. Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeler takip edilmek suretiyle gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesi mevcut sistem tarafından yapılacaktır.

Hızlı Antijen test sonuçlarının belgeleri ise //covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dokümanı PDF olarak alınabilmektedir.

Web sitemizde herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda anlaşmalı olduğumuz özel laboratuvarlara gidilerek orada kayıt yaptırmak şartı ile hızlı antijen testleri yapılacaktır.

Aşı ve testlere artan talep karşısında bakanlığımızca personel ve teknik imkan artırımı yapılamadığından bir takım geçici olan sıkıntıların yaşanması doğaldır.

Günlük iki, üç bin civarında aşılama, birkaç bin PCR testlerle seyrederken bugünlerde 15 bini aşan PCR test sayılarını uygulama ve denetleme görevi üstlenen Sağlık personeli sayısında ya da imkanlarında gerçek oranda artış olmadığının bilinmesini isterim. Hal böyleyken halkımızın sağlığına olumlu katkı yönünde verdiğimiz ve hizmetlerimiz kesintisiz sürecektir.

Yeni aşı ve hızlı antijen, PCR merkezlerinin arttırılması ve imkanların iyileştirilmesi ile halkımızın beklentilerine yanıt vereceğimizi belirtmek isterim. Tüm imkansızlıklara rağmen bu hafta içinde PCR merkezlerimizi çoğaltmak için çalışmalarımız devam etmektedir.”

PCR merkezleri

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR Merkezlerinin “Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi, Gazimağusa MAGEM, Girne Özyalçın, İskele Düğün Salonu ve Güzelyurt Sağlık Merkezi” olduğunu hatırlatarak açıklamasında 7 Haziran’dan beri hızlı test yapılabilen laboratuvarların listesini de paylaştı.

İngiltere’den gelişlerde karantina kaldırıldı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aynı zamanda İngiltere'den gelecek olan KKTC vatandaşlarının, çift aşılı olmaları kaydıyla sadece negatif test sonuçları ile karantinasiz giriş yapabileceklerini de belirtti.

İşte test merkezleri

Lefkoşa bölgesi

Elite Hospital Tıbbi Tahlil Lab.

M. Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar

Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Biogram Lab.

Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.

Eko Lab. (Etik) Tıbbi Tahlil Lab.

Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Kolan Britsh Hospital

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı)

Nis Tıp Merkezi

Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Simya Lab

Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi )

Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Vedat Özünlü Laboratuvarı

Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Gazimağusa Bölgesi

Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)

Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam hastanesi)

Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)

Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Girne bölgesi

Duo Lab

Britsh Medical Lab

Kolan Britsh Hospital

Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Yücekan Lab. (Vita Lab.)

Medicalport Hospital Tıbbi Tahlil Laboratuvar

Kyrenia Med. Lab.

Güzelyurt bölgesi

Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı

İskele bölgesi

İskele Tıp Merkezi