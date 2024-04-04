Muhalefet tepkili

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kendisine, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasına yönelik bazı öneriler sunduğunu ve kendisinin de bu önerileri kabul ettiğini açıklaması muhalefet partileri DİSİ ve AKEL tarafından tepkiyle karşılandı.

Alithia “Halkın Arkasından Gelişmeler Mi?... DİSİ ve AKEL Başkan’ın Hangi Önerileri Kabul Ettiğini Öğrenmek İstiyor” başlıklı haberinde DİSİ ve AKEL’in, Hristodulidis’in, kabul ettiğini açıkladığı öneriler hakkında Rum siyasi liderliğine bilgi vermek üzere Ulusal Konsey’i toplaması çağrısı yaptığını yazdı.

Habere göre DİSİ Basın Sözcüsü Onufrios Kullas Hristodulidis’in, EOKA’nın silahlı teröre başlama tarihi olan 1 Nisan’daki törenlerde konuşmasında yaptığı açıklamayı “büyük bir sürpriz” diye niteleyerek “Ulusal Konsey bu aşamada, sonradan bilgilendirmek için değil, bizim tarafın bütün görüşme ve temaslardaki tezlerin ileri götürülmesine katkısı olacak strateji belirlemek için rutin aralıklarla toplanmalı.” ifadesini kullandı.

Kullas DİSİ olarak sorumluluk almak, Kıbrıs sorunu için hükümete omuz vermek arzusunda olduklarını belirterek “Uzayan çıkmazı kırmayı başarmak için olabildiğince birlik içerisinde olma vaktidir.” dedi.

AKEL de Hristodulidis’in BM’nin önerileri sunduğunu ve kendisinin de kabul ettiğini söylemesinin ve bundan Rum siyasi partilerinin haberdar olmamasının “kabul edilemez” bulduğunu bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Nikos Hristodulidis’i Rum siyasi partilerine Genel Sekreter’in sunduğunu, kendisinin de kabul ettiğini söylediği öneriler hakkında bilgi vermek üzere Rum Ulusal Konseyi’ni toplamaya çağıran AKEL “Ulusal Konsey’i Kıbrıs sorunuyla ilgili bir bilgilendirme ve siyasi liderler arasında görüş alışverişi alanı olarak görüyoruz.” ifadesine yer verdi.