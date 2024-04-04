ABD öncesi net mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidiyle bir müzakere sürecinin başlayabileceğini ve sürecin sonunda da iki devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabileceğini vurguladı. Tatar, “Bizim siyasetimiz budur, nettir, açıktır” dedi.

ABD ziyaretiyle ilgili Rum tarafının algı operasyonlarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Tatar, “Bu görüşmeyi biz talep ettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşme için Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gitmek üzere adadan ayrıldı. Tatar, Guterres ile görüşeceği New York ziyareti öncesinde Washington’da da bir dizi temasta bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinde Özel Temsilcisi Güneş Onar eşlik ediyor.

Tatar: Bu görüşmeyi biz talep ettik

Ercan Havaalanında basın açıklaması yapan Tatar, İstanbul üzerinden ilk olarak Washington’a gideceğini ve yarın orada yapacağı bir dizi temas sonrasında, cuma günü BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşme yapmak için New York’a geçeceğini belirtti.

“Bu görüşmeyi biz talep ettik” diyen Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Brüksel’de Avrupa Birliği Devlet Başkanları toplantısında, BM Genel Sekreteri ile Kıbrıs konusunda bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti. BM Genel Sekreterinin eşitlik temelinde kendileriyle de görüşmesi gerektiğini ifade ettiklerini aktaran Tatar, ilk olarak Brüksel’de bir toplantı için kendilerine randevu verildiğini ancak toplantıya kısa süre içerisinde ulaşmalarının mümkün olmadığını anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, görüşme taleplerinde ısrarcı olmaları sonrasında 5 Nisan Cuma günü için kendilerine randevu verildiğini söyledi.

Yeni siyaset temelinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü teyit edilmeden müzakere sürecine geçmeyeceklerini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, son üç yıldır yapılan görüşmelerde ortak zeminin olmadığı yönünde genel bir kanaat oluştuğunu kaydetti.

Bazı unsurların baskısıyla BM Genel Sekreterinin bir temsilci ataması aşamasında, Crans Montana’da bırakıldığı yerden işe başlamayacaklarını, yeni bir sürecin gündeme gelmesi gerektiğini vurguladıklarını ifade eden Tatar, Özel Temsilci atanmasını reddettiklerini, neticede Kişisel Temsilci atanması noktasında mutabakata vardıklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın altı aylık bir süre için görevlendirildiğine işaret eden Tatar, “Bizim onayımız buna bağlıydı” diyerek, ucu açık bir sürecin doğru olmayacağını kaydetti. Cuellar’ın 5 Nisan’da üçüncü ayını dolduracağını ve şu anda Washington’da temaslarda bulunduğunu belirten Tatar, Kişisel Temsilcinin, Nisan ayında üçüncü kez tarafları ziyaret edeceğini ifade etti.

“Rum tarafının algı operasyonları gerçeği yansıtmıyor”

ABD ziyaretiyle ilgili Rum tarafının, “Hristodulidis’in kabul ettiği bazı önerileri kabul etmesi durumunda müzakereler başlayacak” şeklindeki algı operasyonlarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Tatar, görüşme talebinin kendilerinden geldiğini yineledi.

BM Genel Sekreterine, üç yıldan beridir sürdürülen siyasetten geri dönüş olmayacağını ifade edeceklerini vurgulayan Tatar, Kişisel Temsilcisinin yapacağı araştırmalarla ortak zemin olup, olmadığı konusunda Guterres’in kanaatinin oluşacağını söyledi. “Şu ana kadar ortak bir zemin olmadığı açık ve nettir” diye konuşan Tatar, karşı tarafın Crans Montana’da bırakıldığı yerden, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon görüşmelerinin başlamasını istediğini kaydetti.

Tatar konuşmasının sonunda, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın da hayırlara vesile olmasını temenni etti. v

Fotoğraf: Timuçin YILDIRIM