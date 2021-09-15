10 bin nakit ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Yeter Kayhan isimli 57 yaşındaki bisiklet sürücüsü kadına çarparak, ağır yaralanmasına ve sağ bacağını kaybetmesine neden olan Hüsnü Aykut hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını anımsatan polis çavuşu Mustafa İskender, 8 Eylül 2021 tarihinde, saat 18. 00 sıralarında, zanlının, yönetimindeki JE 377 plakalı beton mikser aracını, park halinden hareket haline getirdiği sırada, kaldırıma bisikletiyle çıkmaya çalışan Yeter Kayhan’a çarptığını ve Kayhan’ın, aracın arka tekerlekleri altında kaldığını söyledi.

Polis Kayhan’ın ağır yaralı olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, doktorların sağ ayağını diz altından kesmek zorunda kaldığını belirtti.

Polis, Yeter Kayhan’ın hayati tehlikeyi atlattığını, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, lehinde, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.