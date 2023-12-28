10 bin TL ödedi

Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde konsomatris olarak çalışan 19 yaşındaki Yeva Veronna, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Ukrayna uyruklu zanlının eczaneden ödem atıcı hap çaldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 26 Aralık 2023 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Dicle Tekiner’in yaptığı Feriner Eczanesi’ne müşteri olarak giden zanlının, satışa sunulan 512.47 TL değerindeki bir kutu ödem attırıcı vitamini alıp, ödeme yapmadan eczane dışına çıkarmak suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, incelenen kamera görüntülerinde de zanlının hırsızlık yaparken görüldüğünü, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

