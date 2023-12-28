Toplam ceza 10 yıl hapislik

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazasında, 62 yaşındaki yaya Hakkı Afşin’e çarparak ölümüne neden olan Aktan Naim Yıltan Birkaya, dün uyuşturucu davası görüldükten sora trafik suçundan da yargılandı.

Uyuşturucu suçundan dolayı suç ortaklarıyla birlikte yargılanan ve 5 yıl hapse mahkum edilen sanık, ölüme neden olma suçundan da aynı cezayı aldı.

Sanık, uyuşturucu ve ölümle sonuçlanan kazayla ilgili verilen 5’er yıl hapis cezalarını aynı anda çekmiş olacak.

Kararın ardından hem kendisi hem de ailesi sevince boğulurken, sanığın kaza esnasında hem hintkeneviri etkisi altında olduğu hem de seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu belirtildi.

Banket içerisinde çarptı

Sanık hakkındaki kararı okuyan yargıç, kazanın 11 Haziran 2022 tarihinde saat 07.40 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Haspolat köyü civarında meydana geldiğini söyledi.

Yargıç, yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyreden Birkaya’nın Ergüden Tic. Ltd. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip, solda banket içerisinde yaya olarak yürümekte olan Hakkı Afşin'e çarptığını belirtti.

Kaza sonucu Afşin'in almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini kaydeden yargıç, aynı gün Aktan Naim Yıltan Birkaya'nın tutuklandığını söyledi. Yargıç, sanıktan uyuşturucu madde veya ilaç tesiri tahlili maksatları için kan örneği emare olarak alındığını anlattı. Yargıç, alınan kan örneğinde sanığın kaza esnasında uyuşturucu madde tesiri altında olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Büyük acılar yaşanıyor

Yargıç, ayrıca sanığın kaza esnasında cep telefonuyla konuştuğunun da tespit edildiğini açıkladı. Kazanın olduğu yolda görüş mesafesini engelleyecek bir unsurun olmadığını, kazanın oluşmasındaki tüm kusurun sanığın olduğunu söyleyen Yargıç, sanığın tedbirsiz, dikkatsiz araç kullanarak, bir kişinin ölümüne neden olduğunu kaydetti.

Ağır ceza yargıcı, ölümlü kazaların gün geçtikte arttığını, büyük acılara neden olduğunu ifade ederek, sanığı 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.