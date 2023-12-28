Filmlere konu olur

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da dün sabah erken saatlerde Rifat Özerman’a ait ancak Bilal Fula’nın kullandığı park halindeki araca iki el ateş eden 52 yaşındaki Abdulkadir Yavuz, dün kaçmak üzereyken Ercan’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polis, zanlının ülkeden çıkış yaptığını ve İstanbul’a giden uçağa bindiğini tespit eder etmez, harekete geçti. Ercan Havalimanı’ndan kalkış yapan uçak geri döndü ve zanlı tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; dün saat 07. 15 sıralarında Akın Başak Sokak’ta park yerinde bulunan araca iki el ateş edildi. Yapılan soruşturma sonucu tespit edilen zanlının Ercan Havalimanı’ndan işlem yaptırdığı, TK961 sayılı Ercan- İstanbul uçağına bindiği belirlendi. Ercan’dan kalkış yapan uçak 10 dakika sonra geri indirildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle, uçaktan indirilen zanlı tutukladı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı bildirildi.

Zanlının bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.