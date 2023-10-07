Hurşide BAYBORA

Atatürk Öğretmen Akademisi 2023-2024 akademik yıl açılışı gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyesi ve MEB İlk Öğretim Daire Müdürü Hakkı Başarır, YÖDAK üyesi Prof. Dr. Zafer Ağdelen de katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılıştaki konuşmasında, teknoloji ve iletişimin önemine dikkat çeken Tatar, Akademinin güçlenmesiyle ülkeye yön verecek öğretmenlerin katkısının da önemli oranda artacağını belirtti.

Açılış töreninde konuşan Atatürk Öğretmen Akademisi Akademik Başkanı Güner Konetralı, AÖA'nın 1937 yılına uzanan mazisiyle adadaki en köklü eğitim kurumu olduğunu dile getirdi.

YÖDAK üyesi Prof. Dr. Zafer Ağdelen, YÖDAK’ın tüm yükseköğrenim kurumlarına eşit mesafede yaklaştığını kaydetti.

Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyesi ve MEB İlköğretim Daire Müdürü Hakkı Başarır da, Akademinin eğitim öğretim alanındaki plan projelerini anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu yılın Akademi için dönüm yılı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından törene katılan Akademi öğrencilerine ilk dersi Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter verdi.



Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023, 10:06