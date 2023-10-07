Rum bakan moral buldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail elektrik bağlantısını sağlayacak EastMed projesiyle ilgilendiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, ADIPEC 2023 Fuarı için gittiği Abu Dhabi’de BAE Yatırım Bakanı Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, görüşmede Rum ekonomisinde BAE tarafından yatırım yapılabilecek sektörlerin ele alındığını ve Suwaidi’nin EastMed projesi ile doğal gaz tedariki için inşa edilecek denizaltı boruları altyapılarına özel ilgi gösterdiğini kaydetti.

Haberde, bu altyapılarla doğal gazın yanı sıra hidrojen de taşınabileceği ifade edildi.

Lefkoşa’ya yeni güneş parkı

Bu arada “Cyrus Solar Thermal” şirketi tarafından Güney Lefkoşa’ya 180 megavat gücünde güneş parkı inşa edeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, güneş parkının “Lithrodonta”, “Katalionda” ve “Mathiati” köyleri arasındaki 2500 dönümlük alana inşa edileceğini ve park içerisinde 40 megavat/80 megavat gücünde depolama tesisi de bulunacağını yazdı.

Haberde, güneş parkının depolama tesisiyle birlikte yılda 303 gigavat gücünde enerji üretebilme kapasitesi olacağı ifade edildi.