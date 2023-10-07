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KKTC de temsil edildi

Türk Devletler Teşkilatı 1.Diaspora Gençlik Forumu Bakü’de yapıldı

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KKTC de temsil edildi
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Türk Devletler Teşkilatı 1. Diaspora Gençlik Forumu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı.
Açıklamaya göre, 26-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen forum, Türk Devletler Teşkilatı üyeleri ile gözlemci ülkelerin diasporadaki gençlerini bir araya getirdi.
Nafiya Horozoğlu, Yağmur Ergör ve Ahmet Başman da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil etmek için etkinliğe katıldı. Forum çerçevesinde gençler arasındaki dayanışmayı artırmak ve Türk milletlerinin diasporadaki potansiyel gücünü vurgulamak amacıyla kaynaşma etkinlikleri ve paneller yapıldı.
Açılış gününde “Heydar Aliyev ve Türk Dünyası” konulu panel düzenlenirken, ikinci gün ise iş birliği konularına odaklanan bir çalıştay gerçekleştirildi.
 

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