10 milyar 140 milyon TL’lik KKTC 2021 Mali Yılı Bütçesi’yle ilgili görüşmeler 5 günde tamamlanacak

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, KKTC 2021 Mali Yılı Bütçesi’yle ilgili görüşmelerine başladı.

Sunat Atun başkanlığındaki komitede CTP Milletvekili Fikri Toros Başkan Vekili; UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemin Öztürk, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner üye olarak görev yapıyor. Komitenin ilk toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da katıldı ve konuşma yaptı.

KKTC’de geçen yıl ekim ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ardından yaşanan hükümet boşluğu nedeniyle 2021 bütçesi, yeni hükümetin kurulmasıyla gecikmeli olarak Meclis’e sunuldu. Bu nedenle komitede her yıl kasım ayında yapılan bütçe görüşmeleri bu yıl ocak ayına sarktı ve gecikme nedeniyle görüşme programı kısaltılarak 5 günle sınırlandırıldı.

Açılış konuşması Atun’dan

Komitenin dünkü ilk toplantısı Ekonomi, Maliye ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun’un açılış konuşmasıyla başladı.

Atun, ülkenin bir salgın hastalık sürecinden geçtiğine işaret ederek komite çalışmalarında bu yönde düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Bütçenin halkın refah düzeyini artırmayı amaçladığını dile getiren Atun, geride bırakılan 2020 yılına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu.

KKTC’nin sağlık yönünden pandemiyi en iyi yöneten ülkelerden olduğunu ifade eden Atun, bunu gerçekleştirmek için alınan kararların ekonomiye etkileri de olduğunu anlattı.

2021 yılı bütçesinin 10 milyar 140 milyon TL büyüklükle sunulduğunu kaydeden Atun bütçe detaylarını verdi ve bütçe açığına işaret etti.

Oğuz: Borç yükü kanayan yara

Ardından Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021 bütçesiyle ilgili sunuş konuşması yaptı. Bütçenin hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür eden Bakan Oğuz, süreçte ortaya konacak tüm katkılardan yararlanmak istediklerini söyledi.

Pandemiye işaret eden Oğuz, harekete geçme kararlılıklarının alınan önlemlerle kanıtlandığını kaydetti.

Karantina uygulamasıyla pandeminin yayılmasının durdurulduğunu belirten Oğuz, bütçenin pandeminin bu yıl da devam edeceği göz önüne alınarak hazırlandığını dile getirdi.

2021 yılında da reel sektörün desteklenmeye devam edileceğini açıklayan Oğuz, 2020’de verilen desteklerle ilgili bilgi verdi.

Pandeminin 2021’de de devam edeceğini bunun bütçeye de etki edeceğini dile getiren Oğuz, bu bağlamda yapılan düzenlemelere işaret etti.

Dursun Oğuz, ülkenin kanayan yarası olarak tanımladığı aşırı borç yükündeki artışa da işaret ederek bunun kontrol altında tutulması ve azaltılmasının öncelikli hedeflerden olması gerektiğini kaydetti.

Personel ve cari giderler büyük…

2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı hakkındaki detaylar hakkında bilgi veren Oğuz, bütçe giderleri açısından personel giderleri ve cari giderlerin büyüklüğüne işaret etti.

Ek mesai giderleri konusunda tedbir alınması gerektiğini anlatan Oğuz, bütçe açıklarına karşı atılması gereken adımlardan taviz verilmeyeceğini kaydetti.

Vergi sistemini daha çağdaş ve adil bir yapıya ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Oğuz, bu bağlamda teknolojiden yararlanmanın da hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kayıt dışılığı kontrol altına almak için adımlar atılacağını ifade ederek, 2021’de de reel sektörün desteklenmeye devam edileceğini anlattı.

Uluçay: Brexit sonrası ticaret…

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da bütçe hazırlığını titizlikle yürütenlere teşekkür etti. Uluçay hükümet kurulması sürecinin uzaması nedeniyle komite çalışmalarının kısa tutulduğunu anlattı.

2020 yılının tüm dünyada ekonomilerin pandemi nedeniyle daraldığını kaydeden Uluçay, 2021 yılında da ekonomik anlamda bir küçülme beklendiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Uluçay özellikle Brexit sonrası İngiltere ile KKTC arasında oluşturulabilecek ticari köprülerin ülke ekonomisinin gelişmesi için daha ciddi adımlar atılmasında önemli bir öğe olabileceğini kaydetti.

Toros: Etkin kaynak dağılımı önemli

Komite Başkan Vekili Fikri Toros da konuşmasında, ülkedeki ekonomik aktivitenin yeniden canlandırılması, işsizliğin önlenmesi, sağlık ve eğitimin tekrar şekillendirilmesi gibi konuların bütçenin temel unsurları arasında olması gerektiğini ifade etti.

Toros, etkin kaynak dağılımının bu bağlamda önemli olduğunu dile getirdi.

Çeşitli nedenlerle KKTC’de para politikaları zemininde herhangi bir planlama ya da uygulama yapmanın mümkün olmadığını belirten Toros, böylece geriye ekonomi yönetiminde elde sadece maliye politikalarının kaldığını anlattı.

Cumhurbaşkanlığına 50 milyon 100 bin TL bütçe

Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde onaylandı.

Komite, 2021 Mali Yılı Bütçesi çerçevesinde, 50 milyon 100 bin TL olarak öngörülen Cumhurbaşkanlığı bütçesini oy çokluğu ile onayladı.

Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesine ilişkin yapılan oylamada UBP Grubu Milletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu Milletvekilleri ise ret oyu verdi.

Komite toplantısına davetli olarak; Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü ve Cumhurbaşkanlığı’ndan bürokratlar katılarak görüşlerini ifade ettiler.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komite toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısına ayrıca üyeler dışında UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, CTP Milletvekili Asım Akansoy, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, CTP Milletvekili Armağan Candan, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de katıldı.

Meclise, 47 milyon 765 bin 700 TL

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinde Cumhuriyet Meclisi için öngörülen 47 milyon 765 bin 700 TL tutarındaki bütçeyi oy birliği ile onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Meclisi bütçesinin görüşmelerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Genel Sekreter İbrahim Avkan ve bürokratlar da katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite üyeleri; UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemin Öztürk ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Bugünkü toplantısını tamamlayan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının görüşülmesine, 12 Ocak Salı günü, Başbakanlık, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ile devam edilecek.