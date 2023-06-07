10 paketle yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda tutuklanan Nijerya uyruklu Chukwuebuna Benjamin Egesimba ve Doğan Kadı hakkındaki soruşturma devam ediyor. İki zanlı dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada Chukwuebuba Benjamin Egesimba’nın uyuşturucu sattığına dair polise ihbar yapıldığı, yakalandığında 10 ayrı pakete sarılı hintkeneviri ele geçirildiği belirtildi.

Mahkemeye şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, 2 Haziran 2023 tarihinde zanlı Chukwuebuba Benjamin Egesimba’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve yaya olarak satışını gerçekleştirdiği bilgisini aldıklarını ve zanlının öğle saatlerinde Sosyal Konutlar bölgesinde tespit edildiğini söyledi. Zanlının üzerinde yapılan aramada 10 adet foil kağıdına sarılı, satışa hazır 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlatan polis, evinde yapılan aramada ise oturma odası içerisinde satışa hazır halde paketlenmiş 17 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis zanlının tasarrufunda bin 580 TL ile 800 sterlin nakit para bulunduğunu da aktardı. Polis, zanlının konu uyuşturucu maddeyi ev arkadaşından birine vermesi için aldığının belirlendiğini ve konu şahsın arandığını anımsattı.

Kadı’nın üzerinde uyuşturuculu kağıtlar bulundu

Polis memuru Hüseyin Özdesoy, aynı tarihte, zanlı Doğan Kadı’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını ve zanlının evine aracı ile geldiği esnada tespit edildiğini belirtti. Zanlı üzerinde yapılan aramada, şortunun cebinde 7 adet uyuşturuculu kağıt bulunduğunu aktaran polis, evinde yapılan aramada ise bir buçuk gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis meseleler ise ilgili soruşturmaların yeni tamamlanmadığını ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.