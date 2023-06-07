Mehmet cezaevinde

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda MDMA, kokain ve hintkeneviri ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan Hüseyin Akar, Bekir Altay, Orçun Gülseren, Mehmet Atakan Alır, Tünay Önder, Ezgi Nur Aydın ile Furkan Aydın hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Hüseyin Akar ve Bekir Altay’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptıklarına dair alınan bilgi üzerine aynı gün ikametgahlarında yapılan aramada 30 gram hintkeneviri, 3 gram MDMA, 3 gram kokain, iki adet hassas terazi, iki öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 200 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlıların, hinktnevirini iki seferde 840 Euro’ya 28’er gram olarak zanlı Orçun Gülseren’den aldıklarını beyan ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların kokaini ise 6 gram olarak zanlı Mehmet Atakan Alır’dan aldıkları yönünde beyanda bulunduklarını belirtti. Polis, zanlı Ezgi Nur Aydın’ın ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, öğütücü bulunduğunu ayrıca ikametgaha gelen zanlı Furkan Aydın’ın da tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Furkan Aydın’ın konu maddeyi Mehmet Alır’dan alıp, zanlı Ezgi Nur Aydın’a verdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Tünay Önder’in ikametgahında yapılan aramada ise 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, iki adet öğütücü ile 9 milimetre çağında canlı merminin bulunduğunu anlattı. Polis, zanlı Tünay Önder’in uyuşturucuyu da mermiyi de Mehmet Alır’dan aldığını beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlılar Hüseyin Akar, Bekir Altay, Orçun Gülseren’in tutuksuz, askıda benzeri meselesi olan Mehmet Atakan Alır’ın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Mehmet Atakan Alır’ın 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına, diğer zanlıların ise 30'ar bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.